Napoli, Deeptech Alliance alla Apple Developer Academy di San Giovanni a Teduccio

Si è conclusa oggi nella sede della apple developer academy la “due giorni” napoletana di kick off del clean energy program della deeptech alliance, l’organizzazione internazionale che ha l’obiettivo di collegare le startup con aziende e investitori e consentire alle iniziative imprenditoriali di trovare il capitale e le opportunità di business per crescere a livello internazionale.

L’evento, organizzato da PoliHub - innovation park & startup accelerator del Politecnico di Milano, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, ha aperto la seconda edizione del programma di accelerazione, dedicato alle startup specializzate in energia pulita. La scelta di Napoli, dopo l’evento di chiusura della prima edizione, nel 2022, a Milano, è un riconoscimento per un territorio sempre più rilevante sulla scena dell’innovazione italiana ed espressione della volontà di rafforzamento dell’ecosistema. In particolare, questa manifestazione si inquadra nella più ampia collaborazione tra la Federico II e PoliHub nei progetti di incubazione e di accelerazione di spin-off e di startup ad alta tecnologia.

«Siamo estremamente felici - ha dichiarato Giorgio Ventre, direttore scientifico dell’apple developer academy - di ospitare la deep tech alliance nel nostro Campus di San Giovanni a Teduccio, un luogo che la Federico II ha inteso dedicare all’innovazione, alla creazione di impresa ad alta tecnologia ed alla collaborazione con il mondo produttivo. Il tema della clean energy è di fondamentale importanza nelle attività di ricerca del nostro ateneo e sono convinto che da questo incontro possano nascere eccellenti opportunità di collaborazione con PoliHub e con gli altri partner dell’iniziativa».