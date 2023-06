Napoli, torna «The Big Hack» la grande maratona per giovani programmatori ospitata dall'Apple Developer Academy

Ritorna, finalmente, in presenza «The Big Hack», la grande maratona di programmazione in cui ragazze e ragazzi possono condividere le conoscenze e liberare la propria creatività per sviluppare applicazioni innovative, capaci di migliorare molti aspetti della nostra vita quotidiana.

L’hackathon, alla settima edizione, si svolgerà nel weekend dell’1-2 luglio presso la Apple Developer Academy di Napoli, mantenendo la sua dimensione internazionale, e chiamando sviluppatori/trici, maker, ingegneri/e, designer, comunicatori/trici, studenti/esse da tutto il mondo a unirsi in team per rispondere alle sfide di innovazione lanciate da PA, grandi aziende e Centri di ricerca.

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a squadre composte da un minimo di 3 a un massimo di 5 persone oppure a singoli innovatori e innovatrici che verranno inseriti in team, formati dall’organizzatore in considerazione del profilo e dell’esperienza. Ciascun gruppo, con l’aiuto di mentor esperti, svilupperà prototipi per progetti hardware e software. Ciascun soggetto promotore mette in palio un premio da assegnare al team vincitore della propria sfida.

Al termine dell’hackathon (ore 12 di domenica 2 luglio), i lavori elaborati saranno valutati da una giuria di esperti sulla base di vari criteri quali l’attinenza del progetto alle challenge proposte, chiarezza e completezza dello stesso, utilità, creatività e innovazione. La premiazione avverrà, a seguire, nella sede della Apple Developer Academy.

«The Big Hack - commenta Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania - è l’appuntamento più vivace e dinamico del nostro calendario di iniziative per la diffusione dell’innovazione!. Durante questo fine settimana dedicato alle competenze digitali, potremo sperimentare le logiche dell’Open Innovation e grazie alle challenge lanciate da PA e grandi imprese, osservare in “vivo” ciò che accade sulla nostra piattaforma che incrocia i bisogni di innovazione con l’offerta tecnologica proveniente dal nostro ecosistema. La Campania, infatti, ha agito da apripista per la diffusione dell’innovazione aperta, operando un cambiamento culturale che ha consolidato modelli di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato, rivolto alla valorizzazione e all’inserimento lavorativo di giovani talenti».