Imprese, Vinaccia Maria entra a far parte del gruppo BigMat

Vinaccia Maria srl, storica azienda attiva a Sant’Agnello, nel Napoletano, da una sessantina d'anni ha scelto il Gruppo BigMat per potenziare la propria offerta sul territorio e proseguire il suo percorso di crescita, che nel 2021 ha portato a un incremento del fatturato del 21%.

Nata come realtà dedita alla vendita all’ingrosso di materiali da costruzione, l’attività è guidata oggi dalla terza generazione della famiglia Castellano e ha intrapreso nel corso degli anni un importante percorso di sviluppo parallelo all’evolversi del mercato, per rispondere in modo puntuale ed efficace alle diverse richieste dei professionisti del settore. BigMat Vinaccia Maria srl vanta sul territorio di Sant’Agnello un punto vendita principale di 1.000 mq che ospita lo showroom di finiture e arredobagno, la termoidraulica, la ferramenta e il magazzino per la vendita all’ingrosso e al dettaglio, a cui si affiancano un secondo punto vendita di 2.500 mq per la vendita di materiali all’ingrosso e un deposito di 3.000 mq, entrambi situati in prossimità della sede centrale.

«Siamo molto attivi e legati al territorio della penisola sorrentina – spiega Antonio Castellano, amministratore di BigMat Vinaccia Maria srl – dove lavoriamo molto nel ramo alberghiero data l’elevata concentrazione di strutture ricettive che caratterizza l’area. Un settore che ci ha sempre regalato soddisfazioni e su cui contiamo molto nei prossimi mesi, quando conclusa la stagione turistica si daranno avvio ai diversi interventi di manutenzione. Un comparto a cui è connessa la nostra crescita che nel corso dell’ultimo anno ci ha portato a registrare un incremento del fatturato del 21% circa. Nel 2022 puntiamo non solo a migliorare i nostri risultati in termini economici ma a proseguire anche il nostro processo di sviluppo con l’ingresso BigMat, che siamo sicuri darà una spinta importante alla nostra attività grazie ai molteplici strumenti messi a disposizione e grazie al confronto con la rete di soci, campani e non solo, che rappresentano il valore aggiunto del Gruppo».