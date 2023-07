SiCAcademy, riparte il percorso fortmativo della Federico II per i neo ingegneri

C'è tempo fino a martedì 1° agosto per candidarsi a uno dei 18 posti dei corsi della SiCAcademy (Smart Infrastructures & Constructios Academy), progetto giunto al terzo anno di attività nel polo accademico di San Giovanni a Teduccio dell’Università di Napoli Federico II per formare giovani laureati in Ingegneria nella concezione, costruzione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture viarie, nato da un'intesa fra Ateneo Federiciano e Tecne, società del Gruppo Autostrade per l’Italia (Aspi). Il progetto offre formazione di alto livello e gratuita (anche con un assegno mensile per gli allievi), nel settore delle infrastrutture stradali, mirata a un inserimento lavorativo qualificato.

Quest'anno verranno dunque selezionati 18 allievi, come prevede il bando della terza edizione dei corsi, consultabile sul sito di Si Academy.

Per candidarsi c’è tempo fino alle ore 14 del 1° agosto.

Coordinatore didattico e responsabile scientifico di SiC Academy è il professor Andrea Prota, direttore del Dipartimento strutture per l’Ingegneria e l’Architetture dell’Ateneo Federiciano. Le lezioni si terranno nel campus Federiciano di San Giovanni a Teduccio e, per alternare teoria a pratica, prevedono anche visite tecniche in cantiere.

Possono concorrere per uno dei 18 posti messi a bando giovani ingegneri under 30 con laurea magistrale conseguita da non più di due anni, oppure under 32 con dottorato o master conseguiti sempre da non più di due anni. Il percorso formativo è gratuito (i costi sono coperti dai partner dell'iniziativa) e gli allievi riceveranno anche un assegno di formazione e lavoro di 500 euro netti al mese, che sale a 600 per gli allievi residenti oltre i 100 chilometri dalla sede delle attività formative.

Agli studenti che avranno superato il test di valutazione intermedio e che avranno completato con successo il percorso didattico, si legge nel bando, verrà proposto un inserimento lavorativo, «in una delle sedi italiane, in Tecne o in altre aziende del Gruppo Autostrade, nel rispetto delle Policy aziendali e delle forme contrattuali in materia». La ricaduta occupazionale del progetto formativo, sottolinea la nota, è stata già significativa: 37 allievi delle due precedenti edizioni sono già al lavoro in società del Gruppo Autostrade, 17 con contratti a termine, 20 a tempo indeterminato.