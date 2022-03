Napoli, la finanza e la creatività si incontrano a «Play» di NAStartUp

Micromobilità, innovazioni nel noleggio e nel fintech (come Credimi) e ospiti dal mondo della finanza (UniCredit e Zephiro Investments). StartupPlay, il format in live streaming ideato da Antonio Prigiobbo e sviluppato dal network e della community di NAStartUp, torna a raccontare l’innovazione.

Ospiti come Giusy Stanziola di UniCredit, Joseph Grosso di Zephiro Investments e Ignazio Rocco di Torrepadula di Credimi e le novità del format come l’ingresso di un nuovo sponsor accelerator, Kineton, sono alcune anticipazioni dell’appuntamento in streaming, mercoledì 30 marzo a partire dalle ore 18:00 su www.nastartup.it/play e su tutti i social di NAStartUp: «L’ingresso in squadra di un nuovo gruppo imprenditoriale, capitanato da Giovanni Flengo con Kineton, è un’indicazione di come NAStartUp sia capace di intercettare alcuni tra i migliori attori di innovazione italiana, mettendoli in connessione. Idea Solution, Quadronica (Fantacalcio.it) e ora Kineton diventano operatori attivi a supporto delle startup della community sia come possibilità di finanziamento, sia come condivisione di competenze ed esperienze», spiega Antonio Prigiobbo, founder dell’iniziativa e che guida lo staff con l'advisor, Brigida Ardolino e Giancarlo Donadio.

La finanza si racconta a Play Sul palco di NAStartUp si alterneranno alcuni tra i principali player della finanza italiana. Ignazio Rocco di Torrepadula racconterà l’apporto del lending all’innovazione e offrirà consigli su come scalare una startup con la sua Credimi che è nei primi posti della classifica delle aziende a maggiore crescita in Italia (dati Sole24Ore) e ha raccolto circa 40 milioni di dollari (fonte Crunchbase). Giusy Stanziola, di UniCredit Start Lab, farà un bilancio del programma di supporto dell’istituto finanziario per giovani imprenditori, innovazione e nuove tecnologie, che negli anni ha accelerato alcune delle principali startup italiane come 1000farmacie che recentemente ha incassato un round di 15 milioni di dollari. E ancora, Joseph Grosso che descriverà le attività di supporto all’innovazione di Zephiro Investments, una «boutique investment bank indipendente, specializzata nell’advisoring su operazioni di finanza strategica».

Micromobilità e fintech. Sono quattro le startup che si racconteranno in StartupPlay. Tra queste Psykoboard di Christian Gentile di Taranto che ha ideato un nuovo monopattino/skateboard realizzato interamente in fibra di carbonio e dal design italiano. Il fintech è il campo in cui opera Taskupper, la startup con base a Milano di Raimondo Bruschi, che ha ideato una piattaforma che funge da regolamentatore tecnologico del processo di pagamento tra due soggetti, un seller e un buyer. Dalla Svizzera l’idea del fiorentino Niccolò Fanelli che intreccia sharing economy e coworking, con il suo Cow Working, un marketplace che facilità l’incontro tra smart worker e i proprietari di spazi inutilizzati dove poter lavorare. Dalla Penisola Sorrentina, l’idea di Gennaro Fraddano, si chiama RentObuy, l’app che promette di velocizzare il noleggio auto tramite un’app e la riduzione delle pratiche burocratiche.

Big Data per startup e imprese. Protagonista della rubrica “ReadYnnovation” che racconta libri di innovazione, sarà il manager e autore Andrea De Mauro. Head of Business Intelligence di Vodafone, De Mauro racconterà il suo ultimo libro “Data Analytics per tutti” (Apogeo), raccontando come le startup devono sfruttare i big data per migliorare i loro KPI. La rubrica è ideata e diretta dal giornalista e imprenditore, Giancarlo Donadio.