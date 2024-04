Napoli, trasformare le imprese in Campania: ecco il Polo regionale per l'innovazione digitale

“Transizione digitale e Industria 5.0” è il titolo dell’evento promosso, nell’ambito delle iniziative dell’Edih Pride, dal Campania Dih-Rete Confindustria. È organizzato con i partner Meditech, CERICT ed ICAR, in collaborazione con l’Unione Industriali Napoli, il Gruppo Piccola Industria, l’Università Parthenope e l’ODCEC Napoli.

L’appuntamento il 16 Aprile alle ore 15 presso Villa Doria D'Angri in Via Petrarca, 80 a Napoli.



Il “Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta”, che fa parte degli European Digital Innovation Hub selezionati e finanziati dall’Unione Europea e dal MIMIt, ha il compito di assicurare la transizione digitale delle imprese, con particolare riferimento alle PMI e alle imprese della pubblica amministrazione attraverso l’adozione delle tecnologie digitali avanzate: Intelligenza Artificiale, Calcolo ad Alte Prestazioni, Sicurezza Informatica.

L’EDIH P.R.I.D.E. supporta la trasformazione digitale delle PMI e della PA attraverso l’erogazione dei seguenti servizi: accompagnamento alla trasformazione digitale, formazione, test e sperimentazione (proof of concept), assistenza e consulenza per l’accesso a meccanismi di finanziamento a supporto degli investimenti in digitalizzazione.

Nel corso dell’evento saranno presentati i servizi e le manifestazioni di interesse per accedere ai servizi.



Alle ore 15 è prevista l’apertura dei lavori con Antonio Garofalo, Rettore Università degli Studi della Campania Partenope, Costanzo Jannotti Pecci, Presidente Unione Industriali Napoli ed Eraldo Turi, Presidente ODCEC Napoli. È previsto un videomessaggio del Ministro Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.



Seguirà un approfondimento su “Presentazione delle call dell'EDIH PRIDE: le opportunità e i servizi erogati” con Edoardo Imperiale, coordinatore EDIH PRIDE e CEO Campania DIH, Angelo Giuliana, direttore generale Meditech e Partner EDIH PRIDE e Luigi Romano, presidente CERICT e Partner EDIH PRIDE.

Poi una prima tavola rotonda su “Le tecnologie abilitanti per le imprese: Intelligenza Artificiale, Cyber Security, High Performance Computing” con Domenico Raguseo, Head of Cybersecurity Exprivia, Giuseppe Mocerino, presidente NETGROUP, Michele Lucantonio, direttore vendite Enterprise WINDTRE- Affiliato EDIH PRIDE, Antonio Palumbo, responsabile sales medium Centro Sud di TIM -Affiliato EDIH PRIDE.

La seconda tavola rotonda sul tema “Le politiche, i programmi e gli strumenti per la competitività delle PMI” con Guido Bourelly, presidente GPI Unione Industriali Napoli, Valentina Carlini, senior advisor Area Politiche per il Digitale e Filiere, Scienze della Vita e Ricerca Confindustria, Maurizio Manfellotto, presidente Campania DIH, Alvaro Hernando, project officer European Commission, Raffaele Spallone, dirigente divisione digitalizzazione delle imprese e analisi dei settori produttivi MIMIT, Fabrizio Monticelli, presidente della Commissione attività produttive ODCEC NAPOLI.

Le conclusioni affidate all’assessore regionale alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e patrimonio Regione Campania, Antonio Marchiello. I lavori saranno moderati dal giornalista Rai Ettore De Lorenzo.