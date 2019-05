CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 17 Maggio 2019, 07:00

Tim Cook, prima di riuscirci, ripeteva spesso ai suoi: «Apriamo un centro di ricerca a Napoli, che è uno dei luoghi più sfidanti della Terra». Cresce del 20 per cento all'anno l'investimento verso l'innovazione al Sud. In Italia, su oltre un miliardo di euro raccolto, il finanziamento verso le start up da parte del venture capitale vale poco, intorno ai 200 milioni di euro. Di questi il 10 per cento del totale è stato impegnato nelle regioni meridionali. Ma questi numeri non restituiscono le potenzialità esistenti. Racconta Fabrizio Landi, già fondatore di un colosso della biomedica come Esaote e adesso alla testa del fondo di investimento chiuso Panakes: «Il Meridione è una fucina incredibile di idee. Lo dimostra il centro di San Giovanni, dove Apple e Cisco hanno messo 100 milioni di euro ciascuno. Nel cassetto della Federico II o del Politecnico di Bari ci sono miliardi di progetti innovativi. La storia economica ci insegna che investire nei territori che corrono più lentamente ci sono più idee e ci sono margini più alti di ritorno. Al Sud c'è una qualità della vita che stimola le genialità e ci sono centri di ricerca all'avanguardia, che se sostenuti possono generare ogni anno 100 start up di valore e decine di migliaia di posti di lavoro».