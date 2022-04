Napoli, torna StartSupper l'evento ideato dalla community di NAStartUp

Le idee innovative nascono e crescono a tavola. Questa è la mission di StartSupper, il format nato dalla community di NAStartUp, acceleratore civico che da nove anni supporta la creazione e la crescita di progetti di innovazione. Giunto alla quarta edizione, lo StarSupper si è tenuto al Gold Tower Lifestyle Hotel, albergo a 4 stelle e SPA a Via Brecce a S.Erasmo a Napoli. La formula dell’evento è semplice: una startup alla ricerca di feedback sul mercato organizza una cena per invitare professionisti (venture capitalist, business angel, imprenditori, esperti di marketing, business analyst, financial advisor ecc.) all’interno di una location esclusiva. NAStartUp, per l’occasione, mette a disposizione la forza di un network che può contare su oltre 8mila membri.

Tra gli ospiti, Ivan Dama, Nino Ragosta e Giovanni Fiengo, Ceo napoletani dei progetti tech che investono in startup. A invitarli sono Michele De Luca e Francesca Armenio, cofounder di Bestogoo. Startup nata nel 2019, durante un loro viaggio in USA, è una piattaforma web-app che si propone di suggerire la migliore attività commerciale di ogni categoria, selezionata tra quelle presenti sul portale entro un dato raggio dalla propria geolocalizzazione. Lo fa aggregando per molteplici categorie commerciali le recensioni presenti nel web sugli svariati portali e siti specifici di settore ed integrandole con le valutazioni che è possibile lasciare attraverso il portale stesso. «StartSupper, alla sua quinta edizione, è uno dei nostri format esclusivi che ambisce ad unire il fare business con la convivialità, che è da sempre l’impronta distintiva di NAStartUp, nata circa nove anni fa. Le attività che realizziamo a supporto dell’ecosistema dell’innovazione sono tante e tutte possibili grazie alle “braccia” della nostra community proattiva e civica», ha spiegato Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp, community che guida con il supporto dell’acceleratrice, Brigida Ardolino.



La serata ha visto la partecipazione di venture, business angel, startupper e imprenditori che hanno offerto ai cofounder di Bestogoo, consigli per migliorare la propria idea e per accelerarne la crescita con il reperimento di fondi. Hanno partecipato all’evento, il team di Bestogoo (Daniel Miranda, CFO e Giovanni Montano, developer), Amedeo Giurazza, founder e Ceo di Vertis SGR, Angelo Ferraro, direttore comunicazione di Kineton, Stefano Scauzillo Essequadro Srl, Brigida Ardolino, financial advisor, Giancarlo Donadio, giornalista di innovazione e imprenditore, Pasquale Senatore, startupper e cofondatore del brand, Biancamore, Felice Balsamo, consulente informatico, Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp e Domenico Fimiani, commercialista. Foto di Giusva Cennamo. Durante l’evento sono emersi tanti spunti che hanno permesso ai founder, Michele e Francesca e al team di avere un’idea più chiara dei prossimi passi da compiere. C’è chi ha consigliato alla startup di focalizzarsi su alcune specifiche nicchie di mercato, chi ha evidenziato l’importanza di aumentare la trasparenza sul funzionamento dell’algoritmo, chi ha ancora sottolineato la necessità di proteggere l’idea.

Mentre altri ancora hanno suggerito di accrescere i vantaggi delle offerte nei confronti delle attività commerciali e altri ancora hanno consigliato delle strategie per incrementare il coinvolgimento degli utenti e cercare finanziamenti: «Siamo in una fase fondamentale della startup in cui ogni feedback può essere molto prezioso. I consigli degli ospiti di StartSupper ci hanno offerto delle direzioni nuove da intraprendere e al contempo ci hanno avvertito sui rischi che invece non dobbiamo correre. Usciamo da questa serata con ancora più determinazione e entusiasmo», hanno dichiarato Michele e Francesca, cofounder di Bestogoo.