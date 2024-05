Napoli, evoluzioni e innovazioni turistiche nel nuovo StartupLab

Le evoluzioni del turismo tra dimensione reale e digitale. Questo è uno degli argomenti principali del nuovo appuntamento di StartupLab, il format di NAStartUp, che si è tenuto a Napoli in Via dei Fiorentini, 10. Startupper, imprenditori, attivisti e innovatori sociali sono stati ospiti di Alessandro Manna, Presidente Siti Reali ETS e Coordinatore del Circuito Borbonico.

«Siamo lieti e felici di ospitare la community di NaStartup, coordinata da Antonio Prigiobbo - dice Manna - Unire arte, storia e innovazione a Napoli, antica capitale mediterranea dell’Italia meridionale, ci è sembrato il giusto mix per contaminare le due esperienze di aggregazione culturale ed economica che da tempo portiamo avanti».

«Proseguiamo nella nostra missione di esplorare nuove formule e, con il sostegno attivo della nostra community, a delineare le evoluzioni e il futuro delle economie emergenti, soprattutto di quelle che hanno una forte attenzione agli aspetti sociali», spiega Antonio Prigiobbo driver di NAStartUp.

L’evoluzione del turismo napoletano

Tra gli ospiti dello StartupLab, e tra i partner di NAStartUp, Giuseppe Autorino, Ceo di Santa Chiara Boutique Hotel, nonché fondatore della Rete di Imprese, Destination Naples.

«Oggi la stampa celebra il boom di turisti a Napoli. Tuttavia, lo sviluppo del turismo deve considerare vari aspetti, tra cui il bilancio tra turismo e densità abitativa, la qualità dell'offerta turistica e una programmazione efficace. Un passo cruciale nell'evoluzione del settore è lo sviluppo di un'identità di brand per Napoli, come destinazione turistica distintiva. È essenziale anche gestire i flussi turistici nelle aree delicate come il centro storico, patrimonio dell'Unesco, promuovere spazi di aggregazione giovanile, progettare e valorizzare nuove aree di interesse turistico per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e creative, rafforzare il legame della città con il mare e rendere la sostenibilità ambientale una priorità», osserva Autorino.

Realtà virtuale semplice via smartphone

Tra gli ospiti dell'evento Giovanni Liso, fondatore di Mav Reality, un joystick ottimizzato per smartphone e il relativo sdk per Unity che consente a noi e ad altri in autonomia di sviluppare esperienze e giochi VR per cellulare (anche low code o proprio no code).

Un nuovo circuito: Royal District

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il circuito borbonico “Royal District”, l’innovativo progetto di valorizzazione partecipata che unisce per la prima volta in Italia siti e luoghi borbonici, come il Palazzo Reale di Napoli e la Reggia di Caserta, con eventi, attività, servizi ed esperienze in un’unica offerta di turismo culturale, attraverso una piattaforma digitale che coniuga la promozione del territorio con la partecipazione delle comunità locali.

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, LauroIt, CreazionedImpresaIt, Pandant Content Agency e Sindacato Unitario Giornalisti della Campania.