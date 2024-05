Oggi dalle 9 alle 16, presso la Sala Giorgio Bernardi del Museo DaDom all’interno della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli si è tenuto il DemoDay “Opportunità e Strumenti per la Transizione Digitale della PA in Ambito Culturale e Creativo”.

L'evento è promosso dalla Società per l’Innovazione, la Cooperazione e l’Internazionalizzazione, promotore del Polo Tecnologico di Napoli “Fabbrica Italiana dell’Innovazione”, insieme con Iniziativa Cube Srl e il Competence Center Meditech 4.0, che operano come Spoke Campano dell’European Digital Innovation Hub – Heritage SmartLab il patrocinio del Comune di Napoli e dell’ANCI Campania.

APPROFONDIMENTI A Napoli si terrà Ital-IA 2024: il convegno sull'intelligenza artificiale Ripensare e Innovare l’arte con startup, imprese e artisti Intelligenza artificiale: tutti i protagonisti dell'evento di MoltoFuturo e del Mattino

«Una finestra su un mare aperto di possibilità, la stazione zoologica di Villa Comunale con il primo “acquario” d’Italia ci raconta che è vincente la strada di un modello di pianificazione post-industriale partenopeo - dice Vincenzo Lipardi direttore scientifico di SPICI Fabbrica Italiana dell’Innovazione – già da fine 1800 interdisciplinarietà, capacità manageriale di autofinanziamento, promozione scientifica, culturale e cooperazione tra enti, persone ed aziende hanno rappresentato la sinergia vincente».

L’evento di oggi l'European Digital Innovation Hub darà agli operatori della Pubblica Amministrazione l’opportunità di simulare e progettare soluzioni ed applicazioni innovative. «Siamo molto felici di questa giornata con l’inaugurazione di un nuovo hub attraverso il Polo EDIH-HSL – come ha spiegato l’assessore regionale all’Internazionalizzazione Valeria Fascione - finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero delle Imprese e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta per le potenzialità culturali del territorio campano e napoletano un’ulteriore eccellenza, che può contare da oggi su un pool di partner tra Campania, Basilicata e Puglia di experties nel settore delle Industrie Culturali e Creative, che possono supportare interventi ed iniziative completamente gratuiti per la Pubblica Amministrazione».

Il programma della giornata prevede nel pomeriggio uno Showcase di Tecnologie Emergenti nel campo dei beni culturali, dove le 11 imprese selezionate da EDIH con una Call pubblica presenteranno i loro prodotti e soluzioni per la trasformazione digitale del comparto culturale delle Pubbliche Amministrazioni e che avranno l’opportunità di avere incontri One-to-One con le imprese presenti in 4 momenti di tutoraggio dallo sviluppo di applicativi, ai prodotti e sistemi digitali personalizzati, dai servizi di consulenza specialistica sui temi della digital transformation all’internazionalizzazione delle PMI per accedere ed operare nei mercati esteri, all’Accelerazione e all’Open Innovation con programmi di sviluppo tecnologico e digitale.