Lunedì 22 Ottobre 2018, 19:31

Nasa Space Apps Challenge 2018 a Napoli, Sabato 20 e Domenica 21 ottobre dal 20 al 22 ottobre, l’evento si è tenuto al polo di San Giovanni a Teduccio dell’Università Federico II, risultato vincente il progetto Waterproof del team di ragazzi di Napoli a cui partecipano ragazzi francesi e di altri paesi europei dell’Academy Apple.È stata una manifestazione che solo a Napoli ha visto oltre duecento partecipanti. Si tratta di una sfida internazionale che si basa su un approccio di problem solving collaborativo e open-source: saranno 48 ore dedicate alla tecnologia spaziale e alle sue applicazioni terrestri. I partecipanti degli hackathon che si terranno contemporaneamente in centinaia di città di tutto il mondo – lo scorso anno hanno partecipato più di 25 mila persone in 187 città di sei continenti – lavorareranno a diverse sfide, proponendo soluzioni innovative per vincere il titolo di Galactic Problem-Solver.