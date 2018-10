Giovedì 25 Ottobre 2018, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La palestra delle startup continua i suoi incontri e a ottobre sceglie come location il Rione Sanità. Al Borgo dei Vergini si è tenuto il #NAStartUpDay Rel047 in una edizione special e underground. Ai consueti momenti dell’evento la Palestra delle Startup e TechCocktail degli Innovatori, si è aggiunta, grazie alla location e all’Associazione Getta la Rete, una visita guidata da Giovanna Moresco al Complesso Monumentale Vincenziano sito a Via Vergini 51.Grazie al team di NAStartup, guidato da Antonio Prigiobbo e composto da Advisor, Sponsor e Partner, si sono visitate le ultime scoperte e i segreti custoditi dal secolare convento vincenziano, tra queste una recente scoperta, una terza ampollina con il Sangue di San Gennaro (con tanto di bolla papale che ne certifica originalità), una cripta risalente (e usata) da crociati, la seconda biblioteca per importanza storica, tracce dei documenti segreti di Galileo Galilei e tante altre scoperte.Per un pomeriggio, in un processo inconsueto di Open Innovation voluto dai frati vincenziani, l’energia di NAStartUp ha trasformato uno dei più antichi conventi della città di Napoli in un acceleratore di innovatori e un Convento delle Startup. Lo spazio del complesso scelto per tenere gli elevator Pitch, il refettorio è stato gentilmente offerto compreso di un special buffet cinese dall’Associazione Nabulesi di Rosa e Luigi Luigi Carbone che accoglie nel convento una comunità di studenti orientali che studiano le belle arti a Napoli. Vincenzo Langella ha introdotto le startup provenienti da tutta Italia. La prima è stata Phlay di Mario Amura. La Emoticron è una startup fondata a Napoli con l’obiettivo di sviluppare una tecnologia che permetta alle persone di «suonare» immagini. Questa innovazione è oggi il cuore della social camera app Phlay (scaricabile dagli app store Apple e Android).Poi Stilout di Fabrizia Grassi, un nuovo format che offre una soluzione pratica e veloce a tutte le donne che non hanno tempo di perdere ore davanti l'armadio. Ogni outfit è unico, selezionato direttamente da stylist esperti. MyBnb di Christopher Holter, gestisce case o appartamenti in affitto per brevi periodi occupandosi di ogni passaggio, dall'accoglienza degli ospiti alle pulizie. Aiuta a far guadagnare di più chi affitta, senza i mille pensieri legati a questo tipo di attività. Stip di Edoardo Vallebella è la piattaforma che automatizza tutte le attività del Social Customer Care che oggi le aziende svolgono manualmente, permettendo agli operatori di concentrarsi sull’unica cosa che conta: la risposta al cliente.Le altre novità catturate sul fronte Social Innovation, presentate da Susanna Sanseverino e Pablo Ramirez, sonoBurkinabell, Percorsi formativi online per l’interscambio di know-how, culture e formazione tra Italia e Burkina Faso in un confronto innovatino per scolpire un futuro differente e il Nuovo Contest di a Kromolabòro per Canapa in Fiera con Michele e Andrea Turco. Per candidarsi e partecipare gratuitamente con la propria idea/startup innovativa al prossimo evento di NaStartup è necessario compilare il modulo online sul sito