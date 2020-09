Fedele al suo spirito innovatore, NAStartUp, la palestra degli innovatori dal basso, si rigenera con il suo nuovo board di Advisor e riparte con diverse novità. Dopo aver sperimentato gli eventi online, con NAStartUp Play, la community di oltre 7mila membri, lancia il Play Tour di NAStartUp. Al nucleo dell’acceleratore, partner e sponsor, a si aggiungono i nuovi advisor: Barbara Feluca, Brigida Ardolino, BiancaMaria Savo e Lorenzo Rea che “salpano” alla ricerca di contaminazioni.



Prima tappa del tour Startup Play Tour la verde Irpinia grazie all’ospitalità di Giovanni Marinaccio, manager e fondatore di Sintesi Sud, tra gli sponsor dell’iniziativa.

Grazie al supporto di Giovanni, l’evento di sdoppia: a partire dalle 18 avrà luogo il Startup Play Tour, nella sede di Sintesi Sud. Mentre verso l’orario di cena, ci sarà il secondo appuntamento StartSupper, La Cena delle Startup, con la community che sarà ospitata da Nico Mattia al Maeba Restaurant, tappa d’eccezione per coccolare innovatori e investor, con la sua cucina, i vini e i distillati, molto apprezzati nel mondo dai collezionisti.



“NAStartUp ha un’anima in continuo movimento. E a riprova che l’innovazione può accelerare ovunque. Abbiamo scelto sperimentare nuove formule ibride, scoprendo nuovi territori per esportare il nostro modello di innovazione sempre “on the road”. L’evento sarà comunque online per dare la possibilità a chi non può esserci di seguirci a distanza”, spiega il driver di NAStartUp, Antonio Prigiobbo



Come ad ogni suo appuntamento, NAStartUp lancia gratuitamente nuovi startup e progetti innovativi, connettendoli a professionisti e al mondo della finanza. Per questa occasione, sono cinque le startup che presenteranno le loro innovazioni. Tra queste, c’è Cyberneid, guidata da Ugo Chirico, offre soluzioni nell’ambito di identità elettronica e intelligenza artificiale. Turismo e cibo sono invece gli ambiti dove opera Julian Corradini con la sua INMYTABLE, una startup che vuole mettere in connessione turisti con persone che vogliono ospitarli a casa loro per offrire un buon pranzo o una succulenta cena. Adrian Pogor di We players crea una piazza virtuale per favorire lo scambio e la vendita tra giocatori di carte collezionabili.



La lotta ai grossi marketplace è l’obiettivo di Andrea Baldini che con il suo Block Buy crea un marketplace locale per creare opportunità per aziende e cittadini in un determinato quartiere.

Infine, si torna al turismo con Matteo Fici con TedTrip, progetto nato in Assoprovider, l’associazione di provider indipendenti, che crea una piattaforma per favorire modelli di turismo esperienziali e sostenibili.

A mettere in difficoltà le startup con delle domande insidiose ci sarà il giornalista e imprenditore, Giancarlo Donadio, con i suoi “contropitch”.

Innovazione è Sostenibilità: NAstartUp accelera l’evento per la tutela del mare



NAStartUp Play Tour è l’occasione anche per presentare il progetto sociale, di tutela del mare, di Luca Ferraro, architetto e innovation manager, che con la sua associazione culturale maDRe e l’associazione NSeaYet, presenta “Il capitale naturale” (sabato, 3 ottobre), convegno patrocinato da Comune di Napoli, città Metropolitana di Napoli, autorità Portuale del Mare Tirreno Centrale, dal Dipartimento di Biologia dell'Università Federico II di Napoli, dalla Società dei Naturalisti. “Il capitale naturale” vuole stimolare l’attenzione dei cittadini al rispetto della natura e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità della tutela ambientale, con particolare attenzione all'ecosistema marino.

Del team di MaDRe fanno parte anche Mario Affuso, founder e biologo marino, ricercatore, Davide Sorella, founder e biologo Marino, specializzato in acquacoltura sostenibile, Mariagioia Petraretti, consigliere e co-founder, biologa, ricercatore e Flavia Buonanno, consigliere e cofounder, social media manager-



Evento nell’evento è la “Cena delle Startup” (super privè) che avverrà al termine della serata. A renderla speciale la tappa in uno dei locali più rinomati del Sud, il Maeba Restaurant di Nico Mattia dove si scoprirà per l’occasione un nuovo progetto e una nuova impresa vinicola locale: Il Trave, partner della cena. La cena esclusiva sarà l’occasione per ragionare con la community e imprenditori e istituzioni di Ariano Irpino della possibilità di sviluppare ad Ariano un acceleratore delle startup. Un polo di innovazione reso possibile dalla vivacità del tessuto imprenditoriale di Ariano e dai giovani talenti che ogni anno la città riesce a sfornare.



NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema delle startup e delle startup senza scopo di lucro, di recente insignito del premio come miglior esperienza europa per le startup da UBI Global. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con una community di oltre 7.700 talenti che accelera tutti dal basso, punta a far nascere, crescere e accelerare le innovazioni, le startup e i talenti Made In da Napoli e Ora OnLine. È supportato dal founder e driver Antonio Prigiobbo, Innovation Designer/Autore.



NAStartUpDay è un format di partecipazione, sviluppato in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’Innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro.

NAStartUpPlay è il format Online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazione



Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma l’accelerazione open e gratuita per tutti: Sintesi Sud e IdeaSolutions e i partner iPins, BeGraphic.it,Lenus Media, Santa Chiara Boutique Hotel, HotelBrand, Sartoria DA Napoli, LAb46, NowTech, Sticky Factory, Alilauro, Edelandia, The Spark, SUGC (Sindacato Unitario GIornalisti della Campania).

