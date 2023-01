NAStartUp è nella TOP 5 Acceleratori nel Mondo per UBI Global

Nella classifica dell’ente certificatore svedese, la Palestra delle Startup si posiziona tra i 5 progetti premiati a pari merito nella categoria “Top Public | Private Business Accelerator”

NAStartUp vola sul tetto del mondo. La Palestra delle Startup che supporta la nascita di scaleup è stata annoverata tra i 5 acceleratori di business a livello mondiale, nella classifica stilata da UBI Global, ente svedese che si occupa da 10 anni di mappare e misurare lo stato di salute di più di oltre 1.200 acceleratori e incubatori intorno al mondo.

«Questo è un riconoscimento che va a tutti coloro che hanno reso possibile realizzare oltre 20 eventi negli ultimi 12 mesi, tra eventi mensili e speciali. Sono loro l’anima di un progetto che nato a livello locale ha saputo innovare con un suo modello e farsi notare nel mondo», racconta Antonio Prigiobbo, founder NAStartUp che guida il progetto coadiuvato dalla financial advisor, Brigida Ardolino e dal giornalista, Giancarlo Donadio.

«Misuriamo, con un approccio data driven, le organizzazioni che si occupano di incubazione e accelerazione nel mondo. Il nostro studio mostra le tante facce dell’ecosistema di incubatori internazionale e mira a illustrare le opportunità e le sfide che le organizzazioni affrontano»,spiega Joshua Sowah, Head of Research at UBI Global.

La classifica di UBI Global, che tiene conto di parametri oggettivi, tra cui il numero di startup supportate negli anni, gli investimenti che hanno saputo generare e anche l’impatto sociale delle attività promosse, viene stilata ogni quattro anni. Anche l’edizione del 2019 ha visto NAStartUp tra i progetti di accelerazione protagonisti, nella Top 3 dei programmi per startup “Top Challenger Europa”.

Questo nuovo riconoscimento mette a confronto NAStartUp, Acceleratore NoProfit di Network e Comunicazione nato 9 anni fa Napoli, con player al di fuori del contesto europeo: «Fin dalla sua fondazione, NAStartUp ha promosso una cultura dell’inclusione e dell’apertura. Non abbiamo mai creato confini, né sui progetti da sostenere, né sulla provenienza o sul grado di sviluppo. Creando qualcosa dal basso che non esisteva siamo arrivati a farci notare nel mondo proprio per questa nostra nuova filosofia, che non preclude il contatto diretto con interi ecosistemi, favorendo incontri senza mediazioni, accelerando esperienze, talenti e la condivisione, in uno spirito mai egoistico e antagonistico», conclude Prigiobbo.

NAStartUp è stato premiato insieme a due acceleratori canadesi (Accelerator Center e York Entrepreneurship Development Institute) alla spagnola, Aceleradora MentorDay e allo Eit Health Accelerator. Tra i progetti italiani si è distinto anche l’Incubatore Imprese Innovative del Politecnico di Torino (I3P) nella categoria “Top Challenger”.

UBI Global ha premiato NAStartUp grazie ai numeri che ha saputo generare negli ultimi cinque anni: 50 sono le startup che si sono presentate e sono state promosse (di cui il 20% operanti nella social innovation) che hanno ricevuto il supporto della community, 30 i mentor che hanno offerto consigli agli startupper. E ancora 30 sponsor che hanno sostenuto il network che può contare sul supporto di 8mila persone, raggiungendone 30mila attraverso i suoi social media.

NAStartUp è un progetto finanziato da privati: IdeaSolutions Holding e Quadronica, Kineton, con i partner Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, Lauro.it, The Spark, Creazione d'Impresa e SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania), sono alcuni dei sponsor che lo supportano.



NAStartUp è un Acceleratore dell’Ecosistema delle startup senza scopo di lucro. Da anni detiene il premio come miglior Challenge in Europa per l’innovazione secondo il consorzio UBI Global che raggruppa 800 tra incubatori e acceleratori nel mondo. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con un network e una community di oltre 8.000 talenti che accelera dal basso e punta a far nascere, crescere e accelerare innovazioni, startup e talenti in tutta Europa. Il progetto è ideato e sviluppato dal founder e director, Antonio Prigiobbo, Innovation Designer. Info: https://www.nastartup.it/