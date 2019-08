Lunedì 26 Agosto 2019, 18:46

Il primo Innovation Network d’Italia Made in Sud che ogni mese accelera le startup da Napoli verso tutta Europa è stato selezionato per entrare in UbiGlobal, piattaforma che collega incubatori e acceleratori (privati e pubblici) in tutto il mondo.Il Modello di Network/Community Napoletano di NaStartUp da questa estate sarà accanto e in rete ad acceleratori e incubatori di tutto il mondo da Tel Aviv, Stoccolma, fino alla Silicon Valley. NaStartUp, la palestra dell'innovazione nata da Antonio Prigiobbo, è stata selezionata per fare parte del prestigioso circuito di Ubi Global Network Partner, che mette insieme incubatori e acceleratori nei quattro angoli del globo, per favorire la comunicazione, lo studio e la divulgazione delle buone pratiche.«L'ingresso in Ubi rafforza la nostra vocazione/accelerazione internazionale. Già da tempo abbiamo advisor sparsi in tutta Europa, che collegano quello che di buono facciamo a Napoli per l'ecosistema di innovazione al resto dei Paesi europei», dichiara Prigiobbo.