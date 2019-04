Giovedì 11 Aprile 2019, 13:10 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2019 13:39

Sorseggiare un buon caffè con giovani innovatori che raccontano le loro idee di business per migliorare il futuro e creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo per il territorio. Al via Il nuovo appuntamento di NAStartUp, la palestra dell’innovazione napoletana.Per l’occasione la community (la release 052) si incontra - oggi dalle 18 - in Casa Lavazza, lo spazio lanciato dalla celebre azienda del caffè torinese, per celebrare il legame indissolubile tra l’amata bevanda e il popolo napoletano:«Portiamo l’Acceleratore Civico delle startup nella Casa dell’Espresso, con l’obiettivo di creare nuove occasioni di contaminazione tra gli innovatori e la tradizione», spiega Antonio Prigiobbo, driver di NAStartUp.Tradizione che si rispecchia anche nella cornice in cui è ospitata Casa Lavazza, il Palazzo Marigliano, uno dei più belli esempi di architettura rinascimentale della città di Napoli.Sono quattro le startup che presenteranno i loro progetti, secondo il format consolidato di NaStartup. I progetti spaziano dal 3D a piattaforme innovative di matching, fino a toccare lo Spazio.Ercole, il Paradenti professionale per creare un crea paradenti personalizzati (dal calcio allo sci) grazie all’uso di avanzate tecnologie, come scanner e stampanti 3D di ultima generazione.MakersValley per connettere designer e boutique in tutto il mondo con produttori italiani di abbigliamento e calzatura. Ad oggi, la piattaforma è usata già da più di 185 produttori con più di 2000 ordini effettuati.Sidereus Space Dynamics: startup, fondata nel 2019, che ha già ottenuto un premio dell’Agenzia Spaziale Europea. Il suo obietivo è di creare nuovi sbocchi economici dall’esplorazione dello Spazio.LAF school: una piattaforma web che permette di condividere percorsi formativi dedicati agli studenti, ad aziende e a professionisti nel mondo del lavoro.