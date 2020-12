Il «Nola Business Park Innovation Hub» è stato presentato al Cis-Interporto di Nola in un evento on-line . Si tratta di un progetto promosso dal CIS-Interporto di Nola con l'incubatore di imprese «012factory», per favorire l'innovazione delle aziende interne e la nascita di Start Up. Alla presentazione on-line ha partecipato l'assessore alle attività produttive della Regione Campania, Antonio Marchiello. «Si tratta - ha detto l' assessore - della prima importante sperimentazione digitale della Campania di quello che dovrà essere , nel futuro post-Covid, la realtà dell' intero territorio regionale»

