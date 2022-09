Napoli protagonista ai Norn Awards: premiati Tecno, Polaris e Passaro

Tre aziende campane (due napoletane) protagoniste ai “Norn Awards 2022”, premi che ogni anno vengono riconosciuti ai leader globali della innovazione e della sostenibilità: la cerimonia, presentata da Dave Asher, si è tenuta a Roma (prossima edizione nel Qatar) ed ha premiato le persone e le aziende che hanno nel loro Dna i valori dell’eccellenza, dell’innovazione e della creatività senza perdere di vista il sociale. Nella moda, l’attrice Demetra Hampton ha premiato “Abiti Passaro di Cava dei Tirreni”, le ditte napoletane che hanno ricevuto l’ambìto riconoscimento sono invece la Tecno e la Polaris.

La Coppaflora di Gemito nella collezione di Capodimonte, il Tiziano restaurato del progetto Rivelazioni di Borsa Italiana, il progetto Colline dell’arte, la riapertura delle Catacombe di San Gennaro, le borse di studio e la Apple developer academy, unica nel suo genere in Europa: per queste iniziative in campo artistico, Giovanni Lombardi e la sua Tecno sono risultati i protagonisti nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale napoletano, un esempio di come un’impresa responsabile socialmente possa influire sui processi di rinascita del territorio.

Nella categoria Outstanding results, premio alla Polaris per la ricerca sui composti molecolari del progetto Flogap, l'integratore è stato validato anche dai ricercatori della Federico II di Napoli per aver superato tutti i test senza presentare effetti collaterali rispetto ai farmaci antinfiammatori: tale studio verrà pubblicato sulle principali riviste scientifiche.