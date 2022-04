PCTO all'Istituto Serra, due percorsi per preparare al futuro gli studenti

All’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore «Antonio Serra» di Napoli gli studenti del quarto e quinto anno hanno tenuto un progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) in presenza in sinergia con il DIETI, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione dell’Università Federico II, grazie a un lavoro di squadra promosso dalla dirigente scolastica Alessandra Formisano, dal DSGA Fiammetta Cardone, dalla referente PCTO Cristina Barba, dalla coordinatrice del Dipartimento Tecnologico Cinzia Azzalini e dai docenti dell’indirizzo Informatica e Telecomunicazione.

Il progetto PCTO coordinato da Giuseppe Sportelli ha previsto due percorsi: uno dedicato a Linguaggi di programmazione, in particolare quelli richiesti dal mercato del lavoro nel campo dell’automazione, dell’intelligenza artificiale e in svariati campi dell’economia e dell’informatica in generale, indirizzato agli studenti del quarto anno che a breve inizieranno un corso intensivo sulla programmazione in Python alla Federico II; l'altro percorso, invece, previsto per gli studenti che si apprestano a svolgere l'esame di maturità, è cominciato da pochi giorni sempre al DIETI e prevede un'attività sulla progettazione e implementazione di Basi di dati e del linguaggio SQL, competenze, conoscenze e abilità molto richieste dal mercato del lavoro. Entrambi i percorsi saranno coordinati coi docenti della Federico II Silvia Stranieri e Aniello Murano.

Entrambi i percorsi prevedono 40 ore, alcune delle quali saranno dedicate ad attività di orientamento riguardo la scelta dell’indirizzo di studio universitario e/o professionale più pertinente alle attitudini di questi studenti.

L'istituto Serra ha investito tanto, in termini economici e organizzativi per pianificare questi Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento e tutto ciò è stato fatto grazie alla dedizione dei docenti. Grazie all’uso di un laboratorio mobile dotato di 24 pc portatili, organizzato all'uopo da Massimiliano Notaro in Aula Magna, si sono potute ripristinare le normali attività in presenza post-pandemia e restituire agli studenti un clima di socialità oltre che di cooperazione e collaborazione con un ambiente giovane come quello dell’Università.