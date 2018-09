Mercoledì 12 Settembre 2018, 19:19

Primo giorno di scuola per i bambini di Ponticelli che scoprono la «magia» del digitale. Sebbene uno dei quattro plessi dell'Istituto Comprensivo «Marino-Santa Rosa» sia stato chiuso per motivi di degrado alla struttura e quattro aule siano state spostate in un altro degli edifici disponibili, i bambini hanno iniziato il primo giorno di scuola divertendosi e imparando. In particolare quelli più piccoli della scuola dell'infanzia (3/4 anni) del plesso Lotto O, hanno mosso i primi passi con la didattica formativa e innovativa voluta dal dirigente scolastico Gaetano Marchesano, scoprendo così il mondo digitale.I bimbi dell'infanzia del plesso lotto G dell'istituto, temporaneamente chiuso per problemi di sollevamento della pavimentazione, sono «ospiti» al plesso Lotto O e senza che nessun disagio pesasse su di loro, il personale educativo ha avviato la programmazione favorendo l'approccio con tavole luminose, tablet e giochi di luce con cui gli alunni si sono approcciati con grande entusiasmo.