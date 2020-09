Tra pochi giorni sarà disponibile un’applicazione “made in Naples”, realizzata appositamente per tutti coloro che desiderano organizzare una spedizione nella città partenopea.



Nata da una decennale esperienza in ambito logistico, volta alla semplificazione e al consolidamento di tutte le attività di business all’ombra del Vesuvio, Portus offre agli utenti della città di Napoli la possibilità di organizzare ritiri e consegne comodamente dal proprio Smartphone. I dettagli di costo sono immediatamente visualizzabili e l’utente è libero di decidere la modalità più adatta alle sue esigenze, selezionando la consegna in giornata o il servizio di ritiro e consegna in soli 90 minuti. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì fino alle 18 e il sabato fino alle 13



Ed è solo l’inizio; è già in fase di analisi una nuova versione, Portus 2.0, che ingloberà diverse funzionalità aggiuntive.



Portus è gratuita e sarà ufficialmente disponibile per l’installazione su iOS e Android a partire da lunedì 21 settembre sul sito portus.app © RIPRODUZIONE RISERVATA