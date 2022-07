TecUp, Filippo Ammirati presidente: «aiuterò nello sviluppo imprenditoriale»

Filippo Ammirati è stato nominato presidente della startup innovativa TecUp. Dal 2010 al 2022 è stato responsabile “Enea” del nodo Een Bridgeconomies, occupandosi del coordinamento delle attività per la valorizzazione dei risultati della ricerca e l’assistenza ai processi di innovazione nelle pmi delle regioni del sud Italia, anche attraverso la partecipazione a reti nazionali ed internazionali per il trasferimento tecnologico, occupandosi inoltre di risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

«Ringrazio il cda e i fondatori di TecUp per la fiducia che mi è stata accordata, -dice Ammirati, che ricorda come la startup sia impegnata- nella produzione e sviluppo industriale di nanocellulosa batterica, un materiale inserito nei processi di sviluppo sostenibile e completamente green. Il nostro obiettivo sarà quello di creare collaborazioni con operatori produttivi, player nazionali e internazionali dei vari ambiti applicativi della nanocellulosa batterica, -continua- per aiutare TecUp a percorrere gli ultimi step del percorso di sviluppo imprenditoriale e arrivare alla produzione e al mercato, proseguendo così il lavoro del mio predecessore, Mario Malinconico, prematuramente scomparso lo scorso anno».