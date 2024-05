Ripensare e Innovare l’arte con startup, imprese e artisti

StartupLab vara il ThinkTank sull’Arte. Nuovo tappa per il format di NAStartUp che favorisce la nascita e il confronto dell’innovazione. L’appuntamento mercoledì 29 maggio all’interno della galleria d’arte LlaBbasc (vico San Pietro a Majella, 6).

Creare connessioni nuove e stimolanti tra il mondo dell’Arte con l’innovazione. Questo è l’obiettivo del nuovo appuntamento di StartupLab, il format di NAStartUp che si terrà mercoledì 29 maggio con e da LlaBbasc.

Il lab d’Arte di Dario Gaipa e Maurizio Padula ospiterà il 103esimo appuntamento mensile e gratuito di NAStartUp: Il network e la community di acceleratori dello sviluppo saranno ospiti della Secret Art Gallery nei pressi di Piazza Bellini e in particolare in vico San Pietro a Majella, 6 [Start or 18:00].

Nato nel 2021, Llabbasc è una galleria d’arte che unisce i mondi del collage e della pittura passando per la streetart, allo scopo di creare una comunità fatta di persone interessate all’arte e alla letteratura.

«Come NAStartUp vogliamo sperimentare aggregando nuovi talenti, con interessi e sensibilità diverse. Recentemente, abbiamo avviato un percorso che va nella direzione della formazione e divulgazione sul tema urgente della sostenibilità ambientale. Questo incontro con la community di NAStartUp ci permetterà di creare nuove alleanze e occasioni di sviluppo, nella visione che ogni relazione è un collante», dichiara Dario Gaipa.

La strategia

«Unire le Arte e Innovazione e far incontrare le strade che guardano e anticipano il futuro. Con questo appuntamento NAStartUp continua con i suoi Lab ad avvicinare talenti e imprese grazie alle startup. Mondi che non sono diversi ma prossimi grazie alle metodologie dell’innovazione, per eliminare qualsiasi forma di pregiudizio e stereotipo. NAStartUp ha sempre avuto il ruolo di contaminatore e con questi appuntamenti vogliamo offrire occasioni di confronto, di riflessione, con la possibilità di costruire relazioni positive e profittevoli. Ma anche fare con altri talenti e forze nuovi strumenti per social impact», dichiara Antonio Prigiobbo, regista di NAStartUp.

L’evento vedrà, come sua consuetudine, confrontarsi startupper, imprenditori e professionisti nel mondo dell'artech con artisti e creativi.

Lo Spazio degli Acceleratori

Luigi Nardullo, driver di Creazionedimpresa.it e partner storico di NAStartUp, porterà la sua testimonianza e un report sulle opportunità di incontro e raccordo tra arte, imprese e startup.

Durante l’incontro, Luigi farà il punto sugli strumenti disponibili per accelerare l’accesso alla finanza, ai bandi e alle opportunità.

Lo Spazio delle Startup

Riccardo Marinelli presenta le ultime novità di Gallry.com, un marketplace di opere d’arte che promette di offrire i servizi di una galleria d’arte, ma in modo democratico e digitale.

Il Network di Startup e Investor che Accelerano Italia e Europa (e non solo)

Lo StartUp Lab, Live, Day e Play sono format di partecipazione, sviluppati in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro. Lo StartUp Play è il format online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazioni.

Officina delle Startup

Tutte le attività sono gratuite grazie agli sponsor e partner che sostengono il programma, l’accelerazione open e gratuita per tutti, con i partner Sartoria DA Napoli, Santa Chiara Boutique Hotel, Biancamore, LauroIt, CreazionedImpresaIt, Pandant Content Agency e SUGC (Sindacato Unitario Giornalisti della Campania).