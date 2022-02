RoboIt, a Napoli il primo polo nazionale per il trasferimento tecnologico robotica

Sarà presentato martedì primo marzo alle 9.15 nell'Aula Magna del Centro Congressi Partenope, l'accordo quadro di collaborazione tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e RoboIT, il primo Polo nazionale per il Trasferimento Tecnologico della Robotica specializzato in attività di tech-incubation e business creation di invenzioni e brevetti derivanti dalla ricerca per finanziare lo sviluppo di progetti e di nuove start-up nell'ambito della robotica. All'evento saranno presenti Matteo Lorito, rettore dell'Ateneo federiciano, Filippo Bosco e Claudia Pingue di Cdp Venture Capital sgr – Fondo Nazionale Innovazione che attraverso il Fondo Technology Transfer ha investito 40 milioni di euro per la costituzione del Polo. A illustrare le modalità di investimento e selezione dei team ci saranno Matteo Elli, Jari Ognibeni e Michela Cristofolini di Pariter Partners, holding di investimento focalizzata su opportunità deep-tech e tech transfer, che, oltre a co-investire nel progetto, si occupa del supporto di accelerazione imprenditoriale dei ricercatori, affiancandoli nelle fasi di sviluppo dei prototipi e durante la costituzione delle società, per sostenerne il percorso imprenditoriale. All'incontro interverranno i federiciani Maria Luisa Frosina, responsabile Ufficio Terza Missione e Trasferimento Tecnologico, Bruno Siciliano, ordinario di automatica nel Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione, e i docenti Antonio Pescapè, delegato per l'Innovazione e Terza Missione e Lorenzo Marrucci delegato per la Ricerca.

Dopo l'evento di lancio, nel pomeriggio, si terranno degli incontri bilaterali tra i rappresentati di CDP Venture Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione e Pariter Partners con ricercatori e ricercatrici dell'Ateneo al fine di vagliare idee progettuali che se selezionate potranno dar luogo alla nascita di start-up. Inoltre saranno visitati i laboratori di robotica dell'Ateneo, fra cui il Prisma Lab, il Prisca Lab, il centro Icaros al Policlinico, e l'arena di volo presso il Polo di San Giovanni a Teduccio.

RoboIT è nato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, coinvolgendo oltre all'Università di Napoli Federico II, l'Università degli Studi di Verona e la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.