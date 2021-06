GiovedìScienza, premio Industria 4.0 alla salernitana Francesca Condorelli

Nella giornata del 3 giugno, presso il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale (Torino), sono stati proclamati i vincitori della decima edizione del Premio Nazionale GiovedìScienza, la competizione rivolta ai ricercatori under 35 di tutti gli enti di ricerca italiani, organizzata dall’associazione torinese CentroScienza Onlus, con la collaborazione di BergamoScienza e FameLab, con lo scopo di promuovere e incoraggiare i protagonisti della ricerca alla comunicazione della scienza.

Francesca Condorelli, salernitana d’origine e torinese d’adozione (è ricercatrice del Dipartimento di Architettura e Design al Politecnico di Torino) si è aggiudicata il Premio Industria 4.0 del valore di 3000 euro, premio rivolto ai candidati che, oltre al progetto scientifico, abbiano sviluppato anche una proposta progettuale inserita in ambito industriale e assegnato dal Comitato di Selezione composto da esperti e rappresentanti dell’ecosistema dell’innovazione: Camera di commercio di Torino, Unicredit, Incubatori di impresa degli Atenei piemontesi 2i3T, I3P, Enne3, Club degli Investitori, Cariplo Factory e, da quest’anno, è entrata a far parte del comitato la Fondazione LinKs.

La ricerca con cui la studiosa si è aggiudicata il Premio Industria 4.0 porta il titolo Archygram, un progetto incentrato sull’applicazione della Fotogrammetria e dell’Intelligenza Artificiale alle fotografie e video storici. Queste fonti, sopravvissute nel tempo perché conservate negli archivi, in molti casi sono le uniche tracce di monumenti che non esistono più. Grazie alla Fotogrammetria e all’Intelligenza Artificiale, applicate a questi supporti, è possibile ricostruire virtualmente architetture scomparse e documentarle metricamente per conservare la memoria storica dei monumenti. I risultati della ricostruzione 3D sono utilizzati anche per lo sviluppo di servizi digitali innovativi per migliorare il coinvolgimento e l'interesse per il nostro patrimonio.