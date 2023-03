Scendono i piatti, volano le idee: al Syncronia l’hackathon della forchetta di NaStartUp

Metti un gruppo di talenti eterogenei fatto di investitori, esperti di comunicazione, designer, imprenditori, analisti finanziari in un ristorante rivoluzionario come il Syncronia di Salerno, si aggiunge dell'ottimo cibo e la ricetta è pronta: volano le idee mentre i piatti scendono dal soffitto, la tenzon della forchetta si alterna a quella delle idee. Perché nello StartSupper di NaStartUp, settimo l’hackathon della forchetta, accade proprio questo: si riunisce un gruppo di menti che non troveresti mai insieme in una stessa cena, per discutere, criticare, immaginare, fornire soluzioni. Questa volta proprio sul possibile sviluppo dei padroni di casa del Syncronia.

Il nuovo concept di ristorazione realizzato a Salerno è nato dall’idea di Rosanna Rachiglio e Catello Iovine: un ristorante che sostituisce il classico servizio ai tavoli con un sistema di automazione che permette ai commensali di essere serviti direttamente dalla cucina al tavolo.

Si entra nel ristorante per la curiosità del nuovo sistema e si viene travolti dalla cucina decisamente mediterranea ma altrettanto sicuramente innovativa dello chef Vincenzo Citro. Per essere poi catturati dai vantaggi dell'automazione: al tavolo si mangia tutti in "syncronia", nello stesso tempo perché i piatti arrivano contemporaneamente. Con livelli di pulizia altrove inimmaginabili, perché non c'è un cameriere (che nel frattempo ha toccato mille altre cose, come i piatti sporchi di altri tavoli) a servire, invece i piatti realizzati dallo chef "scendono" direttamente sul tavolo. E nessuna possibilità di errore: le ordinazioni partono dai tablet a scomparsa dal tavolo e arrivano in cucina. Tutto preciso, ordinato, pulito e, non ultimo, sorprendentemente buono.

Le condizioni ideali per sviluppare idee. Il gruppo creativo guidato da Mirko Pallera (Ceo Ninja Marketing) in attacco con l'idea di rendere ancora più estremo il concept del ristorante: dopo la robotizzazione, cibo formattato, schermi interattivi alle pareti (per esempio per vedere lo chef all'opera), atmosfera futuristica. L'ala possibilista di Luigi Nardullo (imprenditore e financial advisor) per far arrivare, insieme ai piatti, dai finti lampadare del soffitto, anche effetti speciali, tipo un ologramma in 3 D che racconta il cibo che si va a mangiare. L'ala internazionalista di Alan Smith (Site Manager di STMicroelectronics Italia) che punta al salto di qualità: aprire un ristorante totalmente innovativo come Syncronia a Londra, trasformando qualche vecchio birrificio sul Tamigi, e sconvolgere un mercato di avanguardia con la ricetta robotizzazione-ambiente esclusivo-cibo italiano di altissima qualità. Confronto all'ultima forchettata con i clienti coinvolti nell'hackathon della forchetta.

“StartSupper è nato come una nuova sfida della community di NAStartUp per dare supporto alla nascita di progetti di innovazione o per ripensarli insieme - spiega Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp - Le sette edizioni che abbiamo realizzato in meno di tre anni dimostrano che il format piace. Ogni settimana rispondiamo alle richieste di nuovi imprenditori che vogliono investire per confrontarsi con esperti del nostro network che conta professionisti che lavorano in Italia come all’estero”.

Alla fine della tenzone idealistico-culinaria tanti stimoli per Rosanna Rachiglio e Catello Iovine e per il loro Syncronia, soddisfazione tra ospiti Alan Smith (Site Manager di STMicroelectronics Italia), Mirko Pallera (Ceo Ninja Marketing), Domenico Soriano (CTO & founder d Innoida s.r.l) e Danila Autori (“innovation lover”), Giancarlo Donadio (giornalista e cofounder di Pandant Content Agency); Sara Ebraico (dottoranda in management), Luigi Nardullo (imprenditore e financial advisor) e Andrea Cammarota (imprenditore nel ramo sartoriale), Pasquale Senatore (cofounder Biancamore) e Rosaria Chechile (imprenditrice e startupper nel ramo immobiliare).