Dopo la prima presentazione a Roma ai Ministri dell’Università e della PA (4 marzo), l'on. Alessandro Fusacchia, sarà all’Università di Salerno giovedì 5 marzo, ore 14.30-216.30, Aula Imbucci del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (PoliCom) per incontrare docenti, dottorandi, studenti e Sindaci dei Comuni del territorio e presenterà loro la proposta di introdurre i dottorati nelle PA.



All’appello di incontrare l’on Alessandro Fusacchia, co-promotore dell'iniziativa 5x5 che sostiene l'introduzione dei dottorati nella pubblica amministrazione, hanno risposto Sindaci che testimoniano l'interesse per i dottorati comunali: Francesco Morra Sindaco del Comune di Pellezzano, Gianfranco Valiante Comune di Baronissi, Sonia Alfano Sindaca del Comune di San Cipriano Picentino, Giuseppe Lanzara Sindaco del Comune di Pontecagnanofaiano, Aniello Donnarumma Sindaco di Palma Campania.



Con l'On. Fusacchhia e i Sindaci discutono dei dottorati comunali:

Virgilio D’Antonio, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione

Fulvio Musto, Presidente del Comitato per la valorizzazione del Dottorato

Daniela Vellutino, docente di Comunicazione Pubblica e linguaggi istituzionali

L’iniziativa, organizzata per la Settimana dell'Amministrazione Aperta dall’Osservatorio per la Comunicazione e l'Informazione nella PA in Italia e in Europa e del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (PoliCom), diretto da Daniela Vellutino, è promossa dal Dottorato Scienze del Linguaggio, della Politica, della Società e dell'Educazione in collaborazione con il Comitato per la valorizzazione del Dottorato.

