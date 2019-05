Mercoledì 29 Maggio 2019, 20:26

Italia e Cina sempre più vicine nel settore della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione. Nel solco della nuova Via della Seta e in vista del 50esimo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020, la nuova edizione della Settimana della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione si terrà a Pechino dal 28 al 31 ottobre 2019.Con un fitto programma di attività di networking e matchmaking, il principale scopo della Settimana è supportare la creazione di nuove collaborazioni e partenariati tra università, centri di ricerca,imprese e startup innovative per aumentare la cooperazione nelle priorità di interesse comune, incoraggiare la mobilità di ricercatori ed innovatori, rafforzare la partecipazione delle imprese innovative in un partenariato pubblico privato per la competitività globale.Città della Scienza coordinerà tutte le attività in programma, dai seminari sulle nuove frontiere della ricerca alle azioni di matching tra le realtà innovative italiane e cinesi in vista degli incontri b2b in programma a Pechino nell’ambito della Settimana.La Settimana Cina-Italia punterà a moltiplicare le potenzialità di cooperazione e sviluppo dell’innovazione made in Italy in Cina nei seguenti settori strategici: manifattura intelligente, aerospazio, tecnologie agroalimentari, biotecnologie per la salute, mobilità sostenibile, energia e tecnologie verdi e valorizzazione del patrimonio culturale. Su queste tematiche verteranno le sessioni di lavoro e gli incontri one-to-one, dove ricercatori ed imprenditori potranno confrontarsi sulle ricerche e tecnologie più promettenti dei nostri Paesi.La Settimana Cina-Italia dell’Innovazione 2019 includerà numerose iniziative. Tra esse la decima edizione del China-Italy Innovation Forum, che sarà inaugurato alla presenza dei rispettivi Ministri della ricerca; la 13esima edizione del Sino-Italian Exchange Eventpromosso con la Regione Campania; la Best Startup Showcase-Entrepreneurship Competition in collaborazione con Campania NewSteel.Promosso dal MIUR in Italia e dal MOST in Cina, e coordinato dalla Città della Scienza in collaborazione con il CNR, i principali enti di ricerca e Confindustria per il mondo delle imprese, il programma si indirizza ad università, centri di ricerca, cluster tecnologici, startup ed imprese innovative.