Giovedì 30 Maggio 2019, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 16:13

BRUSCIANO. Una applicazione gratuita rivolta agli artisti che vogliono divulgare il proprio talento, ma non hanno molti strumenti. Dall’idea di un informatico napoletano nasce Soul’s Face: la vetrina dei talenti in cerca d’autore per Android e IOS.Soul’s Face(www.soulsface.com) è un’applicazione per smartphone, orientata al social che offre un nuovo spazio a performer, artisti e appassionati che vogliono condividere e mostrare le proprie performance. È on line la nuova piattaforma di intermediazione in cui gli addetti del settore possono trovare un nuovo spazio specifico dove potersi confrontare ma anche mettere in contatto e realizzare uno scambio di domanda/offerta in modo dinamico e veloce.A crearla Bernardo Pio Buonaura, analista informatico di Brusciano con la passione per l’arte in tutte le sue forme. “L’idea di Soul’s Face - racconta Buonaura - mi è venuta dopo aver visitato un sito dove un artista ha voluto rappresentare una collezione di finestre di New York che avevano catturato la sua attenzione. Ho voluto dunque creare un "luogo" virtuale in cui ogni artista può condividere la "propria" arte sotto qualsiasi forma”. Poi ha aggiunto “Mi piacerebbe che l’applicazione diventasse anche un punto di riferimento per i ragazzi che vogliono avvicinarsi all'arte e che diventasse un buon strumento di condivisone da poter essere utilizzato anche nelle scuole di arte. Considerato poi che vogliono togliere arte come materia scolastica credo che si arrivato nel momento giusto!”.Il nuovo art-social è gratuito e disponibile in due lingue ovvero italiano ed inglese, esso si rivolge a utenti privati, imprenditori, organizzatori di eventi, produttori e impresari da un lato, pittori, fotografi, fumettisti, scrittori, musicisti, attori etc dall’altro che hanno voglia di mettersi in gioco e farsi ingaggiare. In che modo? Caricando sul proprio profilo le performance che si desidera presentare, sotto forma di video o immagini, corredate con l’eventuale testo. L'app è disponibile per iOS e Android nei relativi store: Play store e Apple store.Ma trattandosi di artisti e performance c’è anche spazio alla tutela delle proprie opere: spesso ci capita di essere restii a pubblicare o meno una nostra creazione con la paura di non avere le dovute garanzie. L'app di Soul's Face però contempla anche questo aspetto infatti integra un sistema di Creative Commons che permette agli artisti di scegliere quali diritti si riserva per la propria opera al fine di tutelare i contenuti!