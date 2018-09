Giovedì 6 Settembre 2018, 20:13

L’esperienza premia l’innovazione: dalla Campania l’impegno a sostenere giovani talenti di tutta Italia e in tutti i settori che abbiano dato vita a start up innovative. Un impegno concreto, che si tramuta in sostegno economico ma anche in opportunità grazie all’incontro con oltre quaranta imprenditori a cui presentare la propria idea. Tutto questo è il Premio Start Up Evolution “Pinuccio Lamura”, nato dalla volontà della famiglia Lamura e dalla collaborazione di un pool di imprenditori campani. Un progetto dedicato alla memoria di Giuseppe Lamura (a tutti noto come Pinuccio), che vuole essere un punto di riferimento, un modello per gli aspiranti imprenditori che, come nel lontano 1974 fece Pinuccio Lamura, credono fermamente nelle proprie capacità e nelle proprie idee innovative, scontrandosi con la difficoltà di reperire fondi per lo sviluppo di un progetto di business, uno dei motivi principali per cui le idee migliori rimangono spesso chiuse in un cassetto. L’obiettivo del Premio è dunque quello di offrire ai giovani talenti un contatto con investitori ed imprenditori del territorio campano, per aiutarli a trasformare un’idea in un’attività aziendale o in occasione di lavoro.Al Premio Start Up Evolution “Pinuccio Lamura” 2018 possono partecipare start up che siano iscritte massimo da 36 mesi nei registri camerali, start up innovative, ma anche singoli individui o team che propongoni idee d'impresa. Il progetto sarà valutato dal Comitato Tecnico Scientifico Start up Evolution ”Pinuccio Lamura” secondo i criteri di idea innovativa, evoluzione (avanzamento nella realizzazione dell’idea/prodotto), design (progettazione del prodotto, grafica, componentistica), marketing (analisi del mercato). La premiazione avverrà il 7 ottobre a Sala Consilina (Salerno) in occasione del Lamura Evolution Day, evento biennale promosso da DFL Lamura alla sua seconda edizione, vera e propria fiera campionaria con circa cento espositori ed oltre tremila clienti invitati provenienti da tutto il Sud Italia.Le prime dieci Start Up selezionate dal Comitato Tecnico Scientifico saranno inoltre ammesse allo speach che si terrà durante il Memorial Pinuccio Lamura, in programma il 27 settembre presso la sede della DFL Lamura, nell’ambito del quale sarà organizzato un meeting in cui verrà data la possibilità ai primi dieci selezionati di presentare il proprio progetto-idea rivolgendosi direttamente ad una platea selezionata di imprenditori e, perciò, di possibili investitori.La partecipazione (gratuita) al Premio Start Up Evolution “Pinuccio Lamura” dovrà avvenire entro il 20 settembre alla DFL Lamura (tutte le info su www.lamuraday.it). Sviluppo dell’idea, innovazione, facilità nella realizzazione, originalità ed utilizzo: queste le caratteristiche che dovrà avere il vincitore del Premio Start Up Evolution “Pinuccio Lamura”, a cui sarà assegnata una Borsa incentivo di Ricerca in denaro di 2.000 euro da utilizzare come fondo per sviluppo dell’idea presentata.