Da Mercogliano con la stampa 3D alla conquista del mercato internazionale

Fondata nel 2016 a Mercogliano, da quattro studenti, 3DRap è una start-up che progetta e realizza più di 50 componenti per la simulazione delle corse in auto.

L’azienda è nota per la virtuosa collaborazione con il rivenditore di articoli sportivi Decathlon durante il primo focolaio di coronavirus in Europa, quando i giovani titolari hanno messo a disposizione l’esperienza di stampa 3D per creare componenti che hanno trasformato le maschere subacquee in respiratori medici, estremamente necessari durante la pandemia.

3DRap con i lockdown ha visto un aumento senza precedenti del volume degli ordini, probabilmente favorito dal maggiore tempo libero in casa dovuto dalle restrizioni, che i gamer hanno dedicato al Sim Racing.

In uno scenario in cui, come emerge da una recente ricerca di UPS, l’export per le piccole e medie imprese italiane conta in media solo per il 20% delle vendite, 3DRap si distingue con un aumento delle vendite di oltre il 20% negli Stati Uniti, principale mercato internazionale d’interesse, riducendo al contempo i tempi di consegna del 40%, grazie ai servizi di logistica perfettamente integrati al business della startup.