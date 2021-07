StartUpPlay Summer Edition con Nana Bianca e Digital Magics

Estate all’insegna dell’innovazione con Play, il format online e in streaming community di NAStartUp che promuove la cultura dell’innovazione, con un appuntamento che questa volta vede presentarsi startup dall’Italia alla California, passando per la Russia.

Alle ore 18 di giovedì 22 luglio andrà in onda l’evento sui canali social di NAStartUp con protagonisti non solo startupper, ma anche incubatori, autori di bestseller e tanto altro ancora:

«Abbiamo intrapreso un percorso per far raccontare direttamente dai protagonisti le opportunità degli acceleratori dei venture capital italiani. Per questo appuntamento, abbiamo raccolto i contributi di due protagonisti della scena delle startup di successo in Italia, Paolo Barberis di Nana Bianca e Gabriele Ronchini di Digital Magics», racconta Antonio Prigiobbo, founder e autore del progetto insieme alle tre “acceleratrici”, Barbara Feluca, Brigida Ardolino e Federica Ferriero.

L’estate delle startup accelera il made in Italy

Scopriamo l’Innovazione della moda: su 4 proposte 3 startup e innovazioni, appartengono al mondo del fashion tech e sono pronte a accelerare il Made in Italy (ma non solo) e a sfidare con le loro idee la community.

Fashion è il campo nel quale opera Button Up di Daria Voronina da Yekaterinburg (Russia). Il suo è un marketplace che supporta designer indipendenti a promuovere e vendere le loro creazioni. Vincenzo Belpiede, un cervello tornato in Italia dopo 12 anni all’estero (di cui 8 in California a San Francisco), presenta la sua CalendBook, un’app che aiuta i professionisti nella gestione dei loro appuntamenti.

Moda è il campo in cui opera l’agenzia di comunicazione Fashioning che nasce dalla collaborazione tra una romana Arianna Geronzi e un modenese, Domenico Di Rosa. La loro startup offre prodotti specifici per la comunicazione di brand e stilisti.

Favorire il collegamento del mondo dell’online con l’offline è la missione di Antonio Ferraiuolo e Davide Insigne che porta la socializzazione sui vestiti delle persone, con maglie interattive che mettono in connessione persone che hanno passioni comuni.

Prosegue il Tour degli Acceleratori di Startup italiani

Continua il viaggio di Play alla scoperta dei più grandi acceleratori italiani. Per quest’appuntamento, Barbara Feluca, va alla scoperta delle opportunità presenti e future con due protagonisti dell’ecosistema italiano di innovazione, Paolo Barberis, fondatore di Nana Bianca, startup studio toscano, e Gabriele Ronchini, amministratore delegato di Digital Magics, che offre alle startup supporti necessari per sviluppare progetti, dall’ideazione fino all’IPO.

Un libro provocatorio

Nella rubrica “Read(y) innovation” curata da Giancarlo Donadio, il protagonista sarà Mario Moroni, speaker radiofonico, imprenditore e autore, che racconterà un suo bestseller, “Startup di Merda. Il primo libro da comprare se vuoi aprire una startup”, nel quale racconta le esperienze, senza peli sulla lingua, di startupper italiani che ha intervistato durante la sua carriera.

Cos’è NAStartUp

NAStartUp è un Acceleratore d’Ecosistema delle startup e delle startup senza scopo di lucro, di recente insignito del premio come miglior esperienza Europa per le startup da UBI Global. Sviluppa un appuntamento periodico (mensile e gratuito) con una community di oltre 8.000 talenti che accelera tutti dal basso, punta a far nascere, crescere e accelerare le innovazioni, le startup e i talenti Made In da Napoli e Ora OnLine. È supportato dal founder e driver Antonio Prigiobbo, Innovation Designer/Autore.

Il Meetup delle Startup che dal Sud Accelera l’Europa (e non solo): il NAStartUp Day e Play

NAStartUpDay è un format di partecipazione, sviluppato in filiera, dalla community stessa, composta dai professionisti e dalle imprese che facilitano e accelerano la diffusione dell’economia delle startup e dell’Innovazione. La partecipazione è completamente gratuita. Le attività sono autoprodotte senza fini di lucro. NAStartUpPlay è il format Online che porta l’evento mensile on streaming e sviluppa nuove contaminazione.

Officina delle Startup

