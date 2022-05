Storia e innovazione il binomio tra Maricorderia e Stabia Main Port

Uno showroom dedicato alle eccellenze stabiesi, nuove politiche dedicate alla blue economy e un punto vendita per i prodotti dell'Antica corderia di Castellammare di Stabia, creata nel 1796 da Re Ferdinando IV di Borbone, per supportare a quei tempi il Regio Cantiere Borbonico (costruito nel 1773 -oggi sede Fincantieri) e oggi gestita dall'Agenzia di Industria e Difesa. Sono i punti di crescita su cui il progetto Stabia Main Port continua a costruire, dopo aver recuperato il degradato porto borbonico stabiese trasformandolo in moderno approdo per megayacht e riconvertito spazi e personali un tempo dedicati allo scarico merci, in punti di eccellennza per l'accoglienza portuale nel Mediterraneo.

«Dopo 25 anni di degrado e abbandono abbiamo recuperato a nostre spese la palazzina servizi un tempo utilizzata dall'azienda che gestiva per l'ente pubblico lo scarico merci nel porto stabiese - spiega Giuseppe Di Salvo, Presidente dello Stabia Main Port - l'edificio è adiacente al moderno approdo per Megayacht da noi creato e gli spazi saranno attivi come moderno Hub per il settore, per offrire sempre maggiore assistenza alle unità ormeggiate o che in estate inondando i Golfi di Napoli e Salerno. La centralità di Castellammare di Stabia a metà strada tra le due province, a poche miglia nautiche e pochi chilometri dalle location turistiche dei Due Golfi e la collocazione di Stabia Main Port in pieno centro cittadino, garantisce alla clientela dello yachting di lusso servizi efficienti ed immediati. Nello specifico parliamo di formalità istituzionali, la consegna di un pacco o la sosta tecnica di un tender. A tale progettualità abbiamo voluto abbinare una vetrina dedicata alla storica Corderia stabiese e avvalendoci del know how dell'agenzia marittima Luise Group, leader internazionale nel settore dello Yachting, punteremo ad aiutare la storica Corderia di Castellammare realizzata dai Borbone ad un rilancio produttivo nel settore dell'industria dei megayacht».

Del resto si tratta di una produzione di grande qualità, ciò fin dallo storico avviamento della Corderia di Castellammare di Stabia, che ebbe modo di distinguersi fin da subito per l'eccellenza dei suoi prodotti e per l’accuratezza manifatturiera. Il progresso tecnologico e l’entrata della Corderia tra gli Enti della Regia Marina contribuirono ad il suo crescente sviluppo, con un successivo ampliamento delle strutture esistenti e l’implementazione di attrezzature e macchinari tecnologicamente avanzati: i cavi ed i manufatti di canapa costruiti dalla Corderia si distinguevano sia in Italia che all’estero. Dal 2001 la Corderia è stata affidata alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa, con l'obiettivo di operare un "dual use" della produzione, così da rilanciare le attività, dapprima di esclusivo utilizzo militare, anche sul mercato civile.

Da qui l'idea del management di Stabia Main Port, tra gli approdi per Megayacht più importanti del Mediterraneo, di creare il primo showroom internazionale dell’antica Corderia per promuovere la commercializzazione nell'industria dello yachting, puntando appunto su prodotti esclusivi, per materie prime utilizzate, tipologia di tecnologie adottate e certificazioni fornite.

«Abbiamo accolto favorevolmente l'invito e l'idea del management di Stabia Main Port - spiega Il Comandante Andrea Caporossi, Direttore dello Stabilimento Militare Produzione Cordami del Ministero della Difesa - si tratta di una sana sinergia e positiva iniziativa di marketing territoriale, che oltre ad accendere i riflettori sulla nostra produzione, in un settore dove attualmente non siamo conosciuti ma importantissimo come l'industria dello yachting, ci permette di ricordare l'importanza storica della città di Castellammare di Stabia nel mondo della nautica, con primati d'eccellenza che devono essere oggi più che mai esaltati, come elemento di speranza e propulsione economica per il futuro di questo territorio».

Una sinergia ufficializzata ieri con un press tour alla scoperta della riconversione fatta nel porto borbonico stabiese con la presentazione delle grandi idee in fase di realizzazione del team aziendale dello Stabia Main Port, che vedrà la Blue Economy al centro di nuove iniziative ed ulteriori vetrine per le eccellenze della città stabiese, come la produzione di biscotti e taralli di Castellammare, che saranno tra gli ingredienti del piccolo punto gourmet in fase di allestimento nell'Hub di Stabia Main Port, abbinati a bontà internazionali per rifornire i megayacht.