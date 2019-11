Appena nata, è già europea. Sytapp, la new society fondata a Napoli con la mission di riportare i clienti nei negozi fisici attraverso una vetrina di marketplace virtuale senza commissione, sarà infatti protagonista dell’edizione 2021 dell’Aces Europe Awards.



Lo ha annunciato l'ideatore di Sytapp (acronimo di Save Your Time App, www.sytapp.it) Roberto Galloro nel corso della cerimonia che si è tenuta a Roma, nel Salone d'Onore del Coni, nel corso della quale sono state consegnate le targhe ai Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento per il 2021 e le Ciotole della benemerenza dello sport europeo ad atleti e dirigenti dello sport del nostro Paese. La cerimonia è stata aperta dai Comuni che hanno ottenuto il titolo per il 2019 e il 2020.



Sytapp sarà in prima linea come sponsor dell’Aces e oltre quindi a consegnare una ciotola affiancherà il Comitato del Gran Gala Aces Europe Awards, che si terrà presso il Parlamento europeo di Bruxelles il 10 dicembre 2019: alla presenza delle massime istituzioni europee saranno consegnate le Bandiere ufficiali ai Comuni che in tutta Europa hanno ottenuto il titolo di Città/Comune/Comunità Europea dello Sport 2020 e allo stesso tempo sarà premiata con la Bandiera Gialla la Best European City/Town of Sport 2019.



Aces Europe, infatti, ha riconosciuto ai Comuni di Potenza, Rieti, Siena e Terni, il titolo di European City of Sport 2021, ai Comuni di Auronzo di Cadore, Pontinvrea, Sansepolcro e Segni, il titolo di European Town of Sport 2021 e alle Comunità territoriali di Valdichiana Senese e Valle del Monte Bianco il titolo di European Community of Sport 2021.



«Essere parte del processo che propone il riconoscimento ai Comuni ed alle Comunità con il titolo di Aces Europe - ha ricordato il fondatore di Sytapp, Galloro – rappresenta per la nostra azienda non solo un motivo di vanto ma anche un tassello di una precisa strategia: quella cioè di porci come referente per un livello diffuso di benessere in Europa, e naturalmente per andare incontro ai tantissimi sportivi che in tutta Europa hanno desiderio di risparmiare tempo per dedicarsi alla disciplina preferita o, ancora, per prenotare impianti o acquistare prodotti legati allo sport». © RIPRODUZIONE RISERVATA