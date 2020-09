Tecno, player di riferimento nel settore dell’efficienza energetica da più di venti anni impegnata nella ricerca e lo sviluppo di soluzioni sostenibili, è tra le vincitrici della 3° edizione del “Best Managed Companies”, iniziativa promossa da Deloitte per supportare e premiare le aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance.



Sono stati sei i pillar valutati da Deloitte per assegnare il premio: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performance e Internazionalizzazione.



E sono più di 140 le figure professionali, con competenze a supporto dell'Industria 4.0, ricercate per il prossimo triennio da Tecno. Nonostante uno stop durante il lockdown le assunzioni sono riprese ed entro l'anno entreranno in azienda più di 35 persone.



Il Covid, infatti, non ha bloccato la crescita di Tecno anche per linee esterne.



Entro i prossimi 18 mesi sono previste due acquisizioni che seguono quella del 100% del capitale di WLS Consulting di Bolzano. Il Gruppo Tecno avvia così il suo piano di crescita per linee esterne dopo aver chiuso il 2019 con un fatturato consolidato di circa 19 milioni e il piano industriale prevede il fatturato consolidato nel 2024 a 45 milioni e più di 5 milioni di investimenti in innovazione e sviluppo entro il 2022 e 8 entro il 2024.



«Congratulazioni a Tecno per questo importante riconoscimento - dichiarano Ernesto Lanzillo, private leader per l’Italia, Grecia e Malta, e Andrea Restelli, partner Deloitte e responsabile Bmc - Le aziende premiate in questa terza edizione hanno dimostrato non solo eccellenza, ma anche grande capacità e resilienza nell’affrontare la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 in atto. La valutazione delle candidate si è infatti protratta più a lungo del previsto proprio per permetterci di approfondire le modalità di gestione dell’emergenza da parte delle candidate. Le 59 Best Managed Companies di questa edizione sono quindi lo specchio di un'Italia eccellente che, facendo leva sui propri punti di forza e attraverso una gestione oculata, sta superando con successo un periodo di incertezza senza precedenti”.



«La mission di Tecno - spiega Giovanni Lombardi, presidente del Gruppo Tecno, che ha fondato nel 1999 –è quella di essere partner dei clienti in tutte le strategie e le azioni per la sostenibilità e l'efficientamento produttivo grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, frutto di brevetti interni, che garantiscono risparmi sui consumi energetici e ottimizzazione delle risorse. Le nostre leve competitive sono le risorse umane e la ricerca. Con il nostro team accompagniamo i clienti nelle diverse fasi, da quella preliminare, quando gli esperti valutano e quantificano il risparmio ottenibile senza chiedere alcun onere, a quelle successive, quando si procede all’elaborazione della strategia da adottare per l’ottenimento del risparmio energetico. I clienti ci scelgono consapevoli che il nostro costante investimento di oltre il 6% del fatturato in ricerca e innovazione rappresenta l'unica garanzia per la crescita in chiave di sostenibilità e competitività».



«Da qualche anno - continua Lombardi - abbiamo diversificato in attività dove la matrice comune è costituita da open innovation, tecnologia e digitale, affermandoci anche come incubatore industriale di imprese. Grazie al lavoro del nostro comitato scientifico coordinato dal direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università Federico II e direttore scientifico della IOS Developer Academy di Napoli, Giorgio Ventre, stiamo acquisendo sia start-up tecnologiche che partecipazioni strategiche, al fine di integrare nuovi servizi». © RIPRODUZIONE RISERVATA