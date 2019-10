Giovedì 3 Ottobre 2019, 18:20

Venerdì 4 ottobre il centro commerciale Campania di Marcianise ospiterà la quarta edizione del Tedx Caserta, “Scintille”, presso la galleria al piano terra ingresso Nord, dalle ore 21.30.L’evento è organizzato da un gruppo di giovani professionisti del Casertano con la passione per l’innovazione e le nuove tecnologie, che si è impegnato, in una ottica di give back, a regalare al territorio un evento di respiro internazionale.Il tema dell’evento del TedxCaserta 2019 prende ispirazione dalla frase attribuita ad Engels, che paragona le idee alle scintille, con la capacità di propagarsi l’una dopo l’altra in un moto virtuoso e continuo.In un mondo sempre più connesso, la condivisione e lo scambio di idee rappresentano il mezzo essenziale di contaminazione, sia per innescare nel prossimo, nel vicino e in chi ascolta, la possibilità di riflettere e di arricchirsi a sua volta; sia per essere esposti a ragionamenti che possano farci evolvere nella sfera professionale e personale.Il TedxCaserta quest’anno vuole raccontare, attraverso i talk degli speaker che si seguiranno sul palco, la necessità e la bellezza di dar voce alle proprie idee che possono essere condivise, e possano essere generatrici di azioni e risultati inaspettati, accendendone, come dice Engels, mille altre ancora, per noi e per gli altri.L’evento avrà una durata di circa tre ore dedicate ai talk di sei speaker, performance e momenti di networking.