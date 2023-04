Un ospedale per startup contro la fuga dei cervelli

Un evento di networking per parlare di artigianato, innovazione, intelligenza artificiale e tanto altro. Questi sono alcuni degli argomenti che sono emersi ieri in StartupPlay, l’evento gratuito ideato e realizzato dalla community di NAStartUp per fare una fotografia dello stato dell’innovazione in Italia.

StartupPlay corre su un doppio binario. L’evento in streaming che ha visto quattro nuove startup raccontare i propri progetti e la partecipazione di personalità note nel mondo dell’innovazione, come Giampaolo Colletti, autore di libri e direttore editoriale di Startupitalia (qui per rivedere la puntata, https://nastartup.it/play). E poi un altro binario fisico che ha visto la community incontrarsi ieri a Napoli, nella sede dell’Ospedale delle Bambole, il museo e il laboratorio artigianale che restaura giocattoli d’infanzia di Tiziana Grassi.

Le riflessioni dei partecipanti sono partite attorno a due macrotemi, cosa serve oggi alle startup per accelerare la loro crescita in Italia e se è necessario un ospedale per l’innovazione, per curare un male che affligge l’Italia, ovvero la fuga dei cervelli: “Se parli con un ragazzo o una ragazza italiana il suo sogno è lavorare all’estero. Mentre per i giovani stranieri il sogno è viaggiare all’estero. C’è allora una questione che va affrontata e il mondo dell’innovazione è l’unico ad avere le risposte per convincere i talenti a restare e a creare sviluppo sui territori dove sono nati”, ha spiegato Antonio Prigiobbo, founder di NAStartUp.

Tra i temi emersi all’evento anche la necessità di unire la creatività dei giovani con la disciplina e la necessità di seguire delle metodologie, una combinazione di elementi che spesso mancano in Italia e che rischiano di far fallire molti progetti di innovazione, anche di grande interesse. E ancora il bisogno di creare ambienti per stabilire nuove connessioni: “Ben vengano progetti come NAStartUp. Per evitare il rischio di appiattimento culturale e sociale, serve creare sempre più occasioni di incontro tra menti creative, in grado di trovare soluzioni nuove a problemi vecchi”, ha concluso Tiziana Grassi.