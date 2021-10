Università, Federica Web Learning selezionata per l’Adi Design Index

Dopo il recente successo al .eu Web Award dell’Eurid, l’European Registry for Internet Domains, Federica Web Learning, il Centro di Ateneo per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell’Università di Napoli Federico II, ha ricevuto un nuovo riconoscimento dall’Adi, la storica Associazione per il Disegno Industriale.

Federica Web Learning è stata inserita nella prestigiosa pubblicazione Adi Design Index 2021 che presenta i «migliori prodotti o sistemi di prodotto di ogni merceologia, ricerche teorico-critiche, ricerche di processo o d’impresa applicate al design» selezionati, annualmente, da quattro commissioni (territoriali, tematiche, di selezione finale, di garanzia) che compongono l’Osservatorio permanente del Design Adi.

Il volume, vero e proprio sismografo della creatività e dell'innovazione in Italia, è stato presentato ieri all’Adi Design Museum di Milano, in occasione dell’inaugurazione della mostra delle opere selezionate per l'edizione 2021.

Far parte dell’Adi Design Index 2021 consente anche di concorrere al Premio Innovazione e al Premio Compasso d’Oro 2022, il più antico e autorevole riconoscimento per la qualità produttiva e progettuale di beni, servizi, processi e sistemi del design italiano, istituito nel 1954 da un’idea di Gio Ponti.