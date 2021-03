Unlock Women Power, l'8 Marzo delle Startup

“Unlock Women Power”, sprigiona il potere delle donne mettendo le donne al posto di guida”! Questo è l’intento dell’evento che NAStartUp, l’acceleratore di progetti di innovazione, dedica all’universo femminile.

L’evento, che si tiene oggi in streaming a partire dalle 19, vede protagoniste le donne della community di tutte le fasce d’età e con diversi livelli di esperienza. Si parte dalle tre acceleratrici, Brigida Ardolino (business consultant), Barbara Feluca (business coach) e Federica Ferriero (laureanda in culture digitali)

“NAStartUp è da sempre a trazione femminile. Non c’è innovazione senza il Think Different delle donne. Fare un ecosistema open e inclusivo parte da lì. Investiamo da sempre con sponsor e partner per abbattere barriere e mettere a disposizione di tutti talento e libertà”, spiega Antonio Prigiobbo.

L’iniziativa: Forum d’Open d’Innovation per sprigionare il potere delle donne

Ma cosa serve alle donne per avere un ruolo sempre più decisivo nella vita aziendale e nel comparto dell’innovazione? Di questo e tanto altro si parlerà nell’evento. Oltre alle tre acceleratrici, ci sarà la partecipazione di altre manager e imprenditrici della community, come Michela Musto, designer, founder di The Spark, Maria Celeste Lauro di LauroIt, Maria Sole Lauro di Alilauro, Daniela Senatore, cofounder di Biancamore, Stefania Sirignano di RadioPuntoZero e Susanna Moccia imprenditrice, oltre agli interventi di altre innovatrici e startupper della community.

La discussione sarà moderata da Giancarlo Donadio che, al termine dell’evento, realizzerà una sintesi dove saranno indicati i punti principali emersi durante la discussione, con lo scopo di condividerli sulla Rete:

“La prospettiva da cui partiamo è che solo unendo le nostre forze possiamo provocare un cambiamento in grado di superare stereotipi e cliché. La mancanza di unione di intenti è ancora un nervo scoperto tra donne nel campo dell’innovazione e unirle in eventi come il nostro può rappresentare un punto di svolta”, spiegano Barbara Feluca e Brigida Ardolino.

Prossimo NAStartUp Play, il 24 marzo

Durante l’evento verrà svelata anche la prossima data di StartupPlay, il format in streaming di NAStartUp che ogni mese riesce a raggiungere migliaia di visualizzazioni, lanciando progetti innovativi in Italia e in Europa. Play si svolgerà il prossimo 24 marzo a partire dalle ore 18, come di consueto.

