Venerdì 17 Maggio 2019, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al complesso Monumentale di San Giovanni Battista di Cava de’ Tirreni ha avuto luogo la premiazione dei progetti vincitori della 3° edizione del Contest Young Factory Design, concorso di idee indirizzato ad architetti, designer e progettisti.Young Factory Design è stato ideato e organizzato dal Gruppo Design, Tessile e Sistema Casa di Confindustria Salerno e patrocinato dagli Ordini degli Architetti di Salerno e Napoli, dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno, dall’Associazione per il disegno industriale Campania.Young Factory Design è il primo contest di design dove 15 aziende manifatturiere del settore arredo ricercano e creano network con professionisti del mondo del design. Lo scopo del concorso è quello di stimolare i giovani nella ricerca di soluzioni innovative per l'arredo, ricercando nuove possibilità di integrazione tra i materiali di diverse realtà produttive.«Lo sviluppo del territorio si rilancia anche puntando sul “bello”, sul prodotto di design in cui si coniuga la creatività con la qualità del nostro manifatturiero - ha dichiarato Valeria Prete, Presidente del Gruppo Design, Tessile e Sistema Casa di Confindustria Salerno. Anche quest’anno abbiamo fatto incontrare designer provenienti da tutto il mondo con aziende salernitane e campane. Da questa contaminazione sono nati prodotti ed oggetti che sono stati messi a catalogo e proposti sul mercato e sono scaturite collaborazioni e contratti di lavoro. Risultati concreti, quindi, che ci incoraggiano a pensare già alla quarta edizione del Contest».300 partecipanti provenienti da tutta Italia e dall’estero hanno presentato soluzioni progettuali riguardanti la creazione di linee di arredo o di un singolo prodotto di design del tessile e della ceramica. Oltre 100 progetti di design in gara.La giuria, costituita dal Prof. Biagio Finizio (Presidente di giuria), Vincenzo Petrella, Rossella Bicco, Adolfo Senatore, Christian Grande, Pietro Palladino ha decretato i due vincitori delle due sezioni Pro (rivolta a: Architetti, Ingegneri, Designer, Diplomati all’Accademia delle Belle Arti e della moda) e Young (rivolta a: Studenti e laureandi delle Facoltà di Architettura, Ingegneria, Design, Accademia delle Belle Arti e della moda) oltre ad attribuire alcune menzioni.A conclusione della premiazione è stata inaugurata la sezione Business to Design in continuità con lo scopo del Contest, trasformare le idee di Designers in concrete opportunità di business con le aziende salernitane, il Gruppo Design Tessile Sistema Casa ha voluto uno spazio di incontro e di confronto tra aziende e Designers per creare nuove opportunità di collaborazione tra i professionisti e le imprese.