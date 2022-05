Autostrade, l'Itis Alessandro Volta di Napoli presenta il “green tunnel”: la galleria intelligente e autoalimentata

All'Itis Alessandro Volta di Napoli è stata fatta una domanda agli studenti nell'ambito del progetto #RoadYourFuture 2.0 su quale fosse il manufatto più tecnologico e automatizzabile che si possa incontrare in autostrada. Gli studenti della classe 4^C (indirizzo elettrotecnica e automazione) hanno risposo la galleria. Da qui, si sono messi all'opera per il progetto, al termine della prima fase di un percorso di Pcto in collaborazione con le società Elis e Autostrade per l’Italia.

Con l'indispensabile guida e supporto dei docenti delle materie stem, gli allievi hanno progettato e realizzato con la stampante 3d un modello in scala di un tratto di galleria “green” intelligente e autoalimentata energeticamente.

La galleria conta le automobili in ingresso e in uscita avvertendo se i conti non tornano dopo un certo intervallo di tempo (attenzione al possibile incidente); misura i parametri ambientali e avvisa in caso di pericolo per eccesso di CO (attenzione al possibile incendio); regola l'illuminazione interna in base a quella esterna e alla presenza o meno di auto; alimenta tutto ciò con un pannello fotovoltaico che fornisce energia a una batteria di accumulo.

Un ingegnoso e affascinante lavoro di squadra ripagato dalla notizia che il Volta green tunnel è stato selezionato tra i vincitori del progetto. Una delegazione dell'Istituto, sito in piazza Santa Maria della Fede 16, parteciperà all’evento finale che si terrà il 6 giugno 2022 presso la sede di ELIS a Roma. «Un'altra grande soddisfazione e la dimostrazione della qualità della nostra proposta formativa», ha commentato il Dirigente scolastico Marco Ugliano.