New Bad, ultima nata in casa Bad Bike, è nella terna finalista del prestigioso Eurobike Innovators Prize, il concorso che nell’ambito della fiera internazionale di Francoforte premia le biciclette più innovative del mondo.

New Bad è stata tra le preferite degli appassionati, che l’hanno votata sul sito di Eurobike nella sezione “bike”, una delle cinque sezioni previste dal premio. Adesso saranno una giuria di esperti del settore e la stampa a selezionare il progetto vincitore per ciascuna categoria, che sarà proclamato nel corso dell’Eurobike Show, il prossimo 14 luglio. I criteri presi in considerazione saranno il grado di innovazione, l’applicabilità e il miglioramento rispetto agli approcci e ai prodotti esistenti, il potenziale di mercato, l’impatto social e il contributo a un futuro sostenibile.

«È solo il primo step rispetto al nostro obiettivo finale, ma siamo soddisfatti perché New Bad ha catturato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo», commenta Maurizio Papa, general manager di Bad Bike. «Riteniamo che sia una e-bike realmente innovativa in moltissime sue componenti, dal sistema Double B System che permette la doppia configurazione del motore posteriore e centrale, come nessun’altra bicicletta al mondo, fino alla scomparsa di fili elettrici esterni, tutti contenuti nel piantone dello sterzo e nel telaio, e al display integrato nel manubrio».

La fiera internazionale Eurobike è in programma dal 13 al 17 luglio a Francoforte, Bad Bike sarà presente nella Hall 9, stand B19 con New Bad e tutte le ultime novità.