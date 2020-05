L'innovativa bicicletta pieghevole made in Naples si aggiudica il Golden A’Design Award 2020. Il riconoscimento è stato assegnato a Luca Scudieri, consigliere delegato di Tecno Tessile Adler (società del gruppo multinazionale partenopeo Adler, leader nella componentistica automotive) e a Gianluca Sada.

La Sada Bike è progettata in alluminio e verrà realizzata in fibra di carbonio e commercializzata nei prossimi mesi. Tutti i materiali impiegati saranno rigorosamente made in Italy. Estremamente compatta e pieghevole, rappresenta oggi l’emblema dell’attenzione del gruppo Adler verso una mobilità sempre più sostenibile, in un momento in cui è necessario ripensare le modalità di spostamento e i mezzi impiegati, si legge in una nota.

“In questo periodo in cui dobbiamo ripensare la mobilità in chiave sempre più ecosostenibile, vincere un premio molto prestigioso nell’ambito del design per una bicicletta innovativa come Sada Bike è per noi motivo di grande soddisfazione”, commenta Scudieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA