Birò, il più piccolo veicolo a quattro ruote per il car sharing

È stato presentato oggi a Procida Birò, il più piccolo veicolo a 4 ruote oggi sul mercato che sarà utilizzato per il servizio di car sharing di veicoli elettrici sull'isola capitale della cultura per il 2022. Il veicolo prodotto dalla Estrima punta a concretizzare un progetto di mobilità alternativa e risolutiva rispetto a quelle tradizionali, specie in un contesto così ridotto dal punto di vista delle dimensioni e comunque afflitto dal problema del traffico veicolare.

Attraverso una app dedicata sarà possibile prenotare e noleggiare questi veicoli che saranno in sosta in diversi punti di Procida per un utilizzo pensato per noleggi di breve durata, come nel caso dei turisti che trascorrano una giornata in visita sull'isola. I Birò saranno noleggiabili con tariffazione ad ore, diversificate per turisti e procidani soprattutto per incentivare la mobilità alternativa ecologica per gli oltre 10 mila residenti sull'isola. Domani in piazza Marina Grande giornata di test gratuiti per quanti vorranno provare i Birò e da mercoledì 13 via ufficiale al servizio.