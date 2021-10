DG Twin S.r.l., startup innovativa spin-off del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e il Campania DIH si sono aggiudicati la DIH-WORLD 1st Open Call con la proposta "GEKO - Gear and propulsion integrated control in connected electrified mobility". Il progetto europeo DIH-WORLD, finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020, ha concluso le selezioni di esperimenti innovativi in grado di integrare le tecnologie digitali nei processi, prodotti o servizi delle PMI del settore manifatturiero presenti nei vari Stati Membri.

Il progetto GEKO, in particolare, è focalizzato sui sistemi di micro-mobilità urbana elettrificata, per l’ottimizzazione prestazionale, la connettività e in definitiva il miglioramento dell’esperienza d’uso su percorsi di utilizzo tipo. Le attività del Campania DIH saranno di supporto alla startup nell’individuazione di aziende del settore digitale per l’implementazione del progetto, la divulgazione dei risultati dell’esperimento e la redazione del cost statement. «In piena sintonia con la nostra mission, garantiamo sostegno e know-how al sistema delle imprese» sottolinea il Direttore Generale del DIH, Edoardo Imperiale. «Una attività che ha l’obiettivo di consolidare e costruire una crescita intelligente delle comunità e dei territori. Una crescita capace di tenere insieme innovazione e sostenibilità».

Michela Costa, primo ricercatore CNR, promotrice della startup, tiene in particolar modo all’attività di trasferimento tecnologico che DG Twin potrà condurre nel prossimo futuro: «Siamo particolarmente orgogliosi di questo primo traguardo raggiunto dallo Spin-off CNR DG Twin, data la sua recentissima costituzione. Si tratta di un riconoscimento di livello Europeo del grado di innovazione che la nostra organizzazione potrà concretizzare, soprattutto nella direzione della decarbonizzazione dei sistemi di mobilità urbana. Siamo chiaramente gratificati dal supporto del DIH di Confindustria e fiduciosi che si tratterà di un’azione congiunta efficace e foriera di interessanti risultati e di possibili future ulteriori opportunità».