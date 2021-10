V-Ita Group a Expo 2020 Dubai: micromobilità elettrica come stile di vita

Il talento italiano per l’innovazione e la ricerca della bellezza coniugata alla sostenibilità sono i valori che V-Ita Group porta a Expo 2020 Dubai come partner del Padiglione Italia. In qualità di Supporter Sponsor, l’azienda di micro-mobilità elettrica racconta sul palcoscenico globale dell’Esposizione Universale la capacità di unire imprese, turismo, arte, tecnologia con un unico fine: celebrare il talento e la bellezza del nostro Paese.

Inoltre, grazie alla collaborazione con V-Ita Group, l’atteso concerto del M° Luigi Einaudi “Seven days walking” arriva sul palcoscenico globale del Dubai Millennium Amphitheatre. La presenza di V-Ita Group a Expo Dubai coincide anche con il lancio di una linea di e-bike e monopattini elettrici in edizione limitata, che saranno venduti nello store online di Padiglione Italia. «Dentro ad ogni nostro progetto – ha spiegato Carlo Parente, Amministratore Delegato di V-Ita Group - c’è un pensiero eco sostenibile e un sogno ambizioso: trasformare la bicicletta da semplice utility a mezzo pulito, specchio di uno stile di vita capace di fare tendenza».

«Ecco perché ci siamo riconosciuti subito nel progetto del Padiglione Italia ed in ciò che vuole comunicare: ‘La bellezza che unisce le persone’ e la sostenibilità sono i concetti che meglio identificano la nostra vision. Siamo dunque orgogliosi di essere accanto al Padiglione Italia e di poter contribuire a mostrare al mondo il saper fare italiano», ha concluso Parente.