Martedì 30 Ottobre 2018, 17:49

MASSA LUBRENSE - Notizie sulla storia dei luoghi, le indispensabili dritte sui ristoranti, le informazioni di servizio relative a mezzi di trasporto pubblici e privati: c'è questo e molto di più nel nuovo portale e nella nuova applicazione sviluppati a Massa Lubrense per consentire ai turisti di godersi appieno il soggiorno nella cittadina costiera e nei suoi dintorni.Frutto dell'impegno dell'ufficio Turismo del Comune e della società Unlimited Technology, il portale www.visitmassalubrense.info mette a disposizione dei visitatori tutte le informazioni su storia, tradizioni, cucina, strutture ricettive di Massa Lubrense. Articolato in diverse sezioni e disponibile in inglese e tedesco oltre che in italiano, il sito raccoglie anche i dati su orari dei mezzi di trasporto, escursioni, strutture e attività sportive. Gli stessi contenuti sono disponibili su una applicazione per tablet e smartphone che consente di visualizzarli anche quando il dispositivo è offline.Le due innovazioni saranno a breve presentate ufficialmente agli operatori turistici locali. «Abbiamo colmato una grave lacuna nella nostra offerta turistica - sottolineano il sindaco Lorenzo Balducelli e Marco Mosca, consigliere delegato alla Promozione dell'immagine - Puntiamo ad aumentare la visibilità del nostro territorio in relazione a specifici target di utenza e a soddisfare le necessità di quanti scelgono online la meta delle loro vacanze e si servono di smartphone e tablet per reperire le indispensabili informazioni».