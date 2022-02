Msc Crociere, presentato il programma del prossimo inverno: pronta flotta da 21 navi

Saranno 21 le navi delle flotta che Msc Crociere schiera per la prossima stagione invernale. Alle 19 già in attività, infatti, si sommeranno la Msc Seascape in costruzione a Monfalcone da Fincantieri e la Msc World Europa in costruzione a Saint Nazaire in Francia dai cantieri dell’Atlantico. Ed è proprio grazie a questo ulteriore ampliamento della flotta che sono state programmate ben 190 destinazioni in 85 Paesi diversi. Un’offerta globale, dunque, quella presentata oggi, che include crociere di diversa durata fino a 118 notti in tutto il mondo: dal Medio Oriente ai Caraibi, dal Mediterraneo al Nord Europa fino al Sud America e al Sud Africa.

APPROFONDIMENTI IL TURISMO Porto di Napoli tappa fissa per Msc Crociere con due navi e 59 scali:... LA TECNOLOGIA La prima nave a idrogeno a Castellammare: patto tra Fincantieri, Msc... LA FINANZA «Msc con Ita migliorerà i viaggi di persone e...

«Emozioni. Questo è il regalo - ha detto il direttore Italia di Msc Crociere, Leonardo Massa - che vogliamo fare a tutti i passeggeri che decideranno di fare una vacanza a bordo delle nostre navi. Per la stagione invernale abbiamo infatti pensato ad un’offerta senza precedenti: crociere brevi e più lunghe in 5 continenti tutti da esplorare, con ben due World Cruise nel 2023 organizzate per consentire a tutti di poter partecipare ad una vera e propria esperienza che rimarrà per tutta la vita. Il tutto all’insegna della sicurezza, grazie al nostro protocollo che dall’agosto 2020 ci ha permesso di ripartire e che è stato costantemente aggiornato, e dell’assoluta flessibilità garantita dalla nostra formula Sicuro & Sereno che permette di riprogrammare gratuitamente la propria crociera fino a pochi giorni prima della partenza. Insomma, con Msc Crociere un inverno di sicurezza, scoperta e relax».

Vediamo il dettaglio dell’offerta. In Medio Oriente: Msc Crociere schiera la nuova ammiraglia alimentata a gas naturale liquefatto, la Msc World Europa. Crociere di sette notti con arronza da Dubai che includono Abu Dhabi e la bellissima isola Sir Bani Yas, Dammam/Al Ahsa Oasis, Doha. Ci sarà poi Msc Opera che salperà da Dubai per Abu Dhabi e Sir Bani Yas così come Muscat e Khasab. E poi Msc Splendida avrà la sua base a Gedda, in Arabia Saudita, e farà scalo a Yanbu e Al Wajh, sempre nel Regno, e poi ad Aqaba in Giordania per Petra e a Safaga in Egitto per Luxor. Ai Caraibi e alle Antille saranno schierate l’ammiraglia Msc Seascape inizierà la sua stagione inaugurale l'11 dicembre 2022 da PortMiami la domenica.

LEGGI ANCHE Porto di Napoli tappa fissa per Msc Crociere con due navi e 59 scali: ecco il programma della campagna estiva

Offrirà itinerari di 7 notti nei Caraibi orientali con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau nelle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana e nei Caraibi occidentali con scalo a Ocean Cay MSC Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica. Ci sarà poi Msc Meraviglia: in partenza dal nuovo homeport di Msc Crociere a Port Canaveral/Orlando che offrirà crociere da tre a sette notti nei Caraibi con destinazioni che includono Nassau e Ocean Cay MSC Marine Reserve, Costa Maya e Cozumel e Belize City. E poi la Msc Divina: con base a PortMiami: ogni crociera farà scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve offrendo una gamma di emozionanti itinerari da 3 a 10 notti, con visite a Belize City, Isla de Roatan, Costa Maya, Ocho Rios, Cartagena, Colon, Puerto Limon.

E, infine, Msc Seaside: crociere di 7 notti da Fort de France, Pointe-a-Pitre e Philipsburg con due diversi itinerari che includono tappe a destinazioni come Castries, Bridgetown, Saint George, o St John's, Basseterre e Roseau. Nel Mediterraneo altre tre unità: Msc Grandiosa offrirà crociere di 7 notti da Genova, Civitavecchia e Palermo, La Valletta, Barcellona, e Marsiglia. Ci sarà poi Msc Virtuosa che salperà da Genova, La Spezia/Firenze e Napoli, Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia. Infine la Msc Lirica che offrirà crociere più lunghe per viaggi di 11 notti da Genova, Civitavecchia, Messina, Lindos/Rodi, Limassol, Haifa, Heraklion/Crete o 10 notti da con tappe a Marsiglia, Barcellona, Tangeri e Casablanca/Marrakech, Ceuta, Malaga e Alicante/Costa Blanca.

LEGGI ANCHE «Msc con Ita migliorerà i viaggi di persone e merci», la nuova sfida di Gianluigi Aponte

In Nord Europa ci sarà Msc Preziosa offrirà il nuovo itinerario invernale di 7 notti introdotto in questa stagione che prevede la visita a cinque delle più popolari città europe da Amburgo Zeebrugge per Bruges e Bruxelles, Rotterdam, Le Havre, Southampton. In Sud America ci saranno la Msc Seashore che offrirà un itinerario di 7 notti da Santos a Maceio, Salvador e Buzios; la Msc Seaview approderà per la prima volta a Rio de Janeiro da dicembre a marzo. Offrirà crociere da 3 a 8 notti con diversi itinerari che prevedono panorami e isole mozzafiato, come Buzios, Ilhabela, Ilha Grande/Angra dos Reis, Ilheus, Salvador a Uruguay e Argentina. E poi ci saranno anche la Msc Fantasia: con homeport a Santos, offrirà una gamma di crociere da 3 a 7 notti con diverse tappe, tra cui Ilha Grande, Buzios e Ilha Grande/Angra dos Reis, Montevideo, Punta Del Este e Buenos Aires; la Msc Armonia che si concentrerà sul Brasile meridionale con homeport da Itajai/Santa Caterina e porterà gli ospiti in un viaggio di 7 notti in Uruguay, Argentina e Ilhabela; e, infine la Msc Musica: avrà il suo homeport a Buenos Aires e offrirà una serie di destinazioni memorabili in Brasile con Ilhabela, Rio de Janeiro/Copacabana, Buzios, Ilha Grande/Angra dos Reis.

Due navi opereranno in Sudafrica: la Msc Sinfonia: a partire da dicembre, farà base a Città del Capo navigando sulla costa occidentale verso Mossel Bay, Walvis Bay e Luderitz. E poi la Msc Orchestra che farà base a Durban effettuerà scali tra cui Pomene e Portuguese Island/Inhaca Archipelago, Walvis Bay e Cape Town. Annunciare anche le World Cruise 2023. Msc Magnifica e Msc Poesia saranno entrambe dedicate alla Msc World Cruise 2023. Le due navi ospiteranno oltre 5.000 ospiti per un viaggio intorno al mondo e partiranno da Civitavecchia e Genova, rispettivamente il 4 e 5 gennaio, Marsiglia per proseguire poi e Barcellona il 7 gennaio. Questi scali inaugurali segneranno un momento unico per gli ospiti che si preparano a salpare alla scoperta del mondo senza mai dover disfare la valigia. Una volta che le due navi attraverseranno il Mar Mediterraneo, si separeranno nell'Oceano Atlantico.