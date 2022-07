«Asia Napoli, strani affari sul concorso»: l'allarme dell'ex pm-assessore

«Dite a tutti che chi promette il posto di lavoro in Asìa è un truffatore. Denunciatelo. Non potrà garantire nulla». Lo dice forte e chiaro Paolo Mancuso, assessore all’Ambiente del Comune, dal palco della festa dell’Unità. Il concorso per rinforzare l’azienda di igiene urbana porterà all’assunzione di circa cinquecento persone. «Ci avvicineremo alle 50mila richieste», la stima fatta ieri da Mancuso. Un segnale chiaro della fame di lavoro che si vive in città. E quando c’è fame, spesso, c’è chi prova ad approfittarne. La denuncia di Mancuso è molto pesante: «Circolano voci di richieste da 25mila euro per avere la certezza di essere assunti. Dite a tutti - insiste Mancuso rivolgendosi al pubblico di piazza Municipio - che questi personaggi sono truffatori e come tali vanno denunciati». È il passaggio più forte della terza giornata della festa dell’Unità organizzata dal Pd in piazza Municipio.



Il primo dibattito del pomeriggio, quello più pregno di novità per la città, ha visto sul palco i tre assessori dem della giunta Manfredi, Pier Paolo Baretta e Teresa Armato oltre a Mancuso, e il capogruppo del partito in consiglio comunale Gennaro Acampora. È stato proprio quest’ultimo a sollecitare la Giunta sul tema del lavoro: «Invito l’amministrazione ad accelerare per i piani assunzioni per il Comune, per l’Anm e le altre partecipate affinché migliorino i servizi e si diano risposte al bisogno di lavoro della città». Nel dibattito, moderato dal giornalista de Il Mattino Luigi Roano, Mancuso, che è pure assessore al Mare, non si è sottratto alla domanda sull’accesso programmato alle spiagge: «È una decisione che abbiamo preso a malincuore. Il sovraffollamento, rispetto agli spazi oggi disponibili, crea inevitabilmente problemi di ordine pubblico. L’obiettivo è ripensare completamente l’accesso al mare della città, partendo da Napoli est e Napoli ovest». Il mare rappresenta una delle grandi ricchezze da offrire ai visitatori della città, tema su cui si è soffermata l’assessore Armato: «Il turismo è l’oro di Napoli. Abbiamo oltre un milione di visitatori al mese. È necessario, però, migliorare i servizi per turisti e cittadini. In questo senso ci potrà essere utile l’osservatorio sul turismo che stiamo costituendo, ci aiuterà a capire meglio i flussi». Poi, sul tema della movida, Armato ha aggiunto: «Bisogna fissare delle regole condividendole con gli esercenti. Quelle regole, però, vanno rispettate. Ed è giusto che chi non le rispetta venga sanzionato».

Di grande interesse è stato anche l’intervento di Baretta, assessore al Bilancio. Il pubblico, in particolare, è rimasto colpito da un retroscena rivelato dall’ex sottosegretario relativo alle trattative con il Governo per il “Patto per Napoli”: «Il primo giorno che ci siamo seduti al tavolo ci hanno chiesto che l’Irpef fosse raddoppiata, con un aumento dallo 0,8 all’1,6. Siamo riusciti ad ottenere che l’aumento fosse soltanto dello 0,1 per il prossimo anno e dello 0,2 negli anni successivi, convincendoli sul nostro piano di reale valorizzazione degli immobili sulla capacità di migliorare la riscossione». Su questo punto Baretta si è rivolto al pubblico: «Ci sono due possibilità: scarsi servizi e tanta morosità o pagare il giusto e avere servizi adeguati. È una scelta della città». Infine l’appello ai morosi ad utilizzare l’ufficio di conciliazione in via di preparazione, come già annunciato da Il Mattino, e un ultimo annuncio: «In autunno partirà il piano di dismissione degli immobili Erp a condizioni agevolate per chi ci abita, studiando anche con le banche soluzioni per le garanzie». Nella seconda parte della serata un dibattito sul ruolo dell’Europa per la pace in Ucraina con Andrea Cozzolino, Piero De Luca, Giosi Ferrandino, Pina Picierno e Franco Roberti. La festa si è conclusa con lo spettacolo musicale di Tony Tammaro.