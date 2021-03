Donne: un giorno di festa, una poesia per tutto l'anno

Gentile Direttore, eccoci al giorno in cui si festeggia la donna, l’Otto marzo. Mi rendo conto di essere una fortunata e non ho mai avuto bisogno di festeggiare nulla, perché in nulla sono diversa da mio marito e in nulla vengo considerata “diversa” da lui, dai miei parenti, dagli amici e dai miei datori di lavoro. Ho sempre lavorato sodo per essere quello che sono e mai ho cercato scorciatoie, oppure vi ho fatto ricorso, per raggiungere la mia condizione di professionista. Ma penso ancora a tante battaglie che non sono vinte e ad una condizione, aggravata secondo me dalla pandemia e dal lockdown, in cui le donne sono diventate oggetto di sottomissione, sfruttamento, scarsa considerazione e, infine, della violenza dell’altro sesso. Ne usciremo mai? E bastano le quote rosa?

Ersilia Ferrara

Cara Ersilia, in occasione dell’otto marzo dedico a lei e a tutte le lettrici i versi di una grande donna, Alda Merini. Le poesie non sono solo parole rituali. Portano con se, credo, un carattere di eternità. Valgono per tutto l’anno. A tutte le donne.

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso

sei un granello di colpa

anche agli occhi di Dio

malgrado le tue sante guerre

per l’emancipazione.

Spaccarono la tua bellezza

e rimane uno scheletro d’amore

che però grida ancora vendetta

e soltanto tu riesci

ancora a piangere,

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,

poi ti volti e non sai ancora dire

e taci meravigliata

e allora diventi grande come la terra

e innalzi il tuo canto d’amore.

